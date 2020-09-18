]]>
]]>
Главная В России Новости

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

22:25 18.09.2020
Фото © KM.RU, Вадим Черноусов

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

На текущий момент количество населения за чертой бедности составляет 19,9 млн человек.

Таким образом, уровень бедности в РФ во II квартале 2020 года вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Уровень бедности в целом за I полугодие 2020 года составил 13,2% против 13,5% в I полугодии 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9% по уточненным данным Росстата, то это означает снижение как минимум до 6,5%).

Однако в июле текущего года Путин выпустил новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.

Темы: Росстат
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2020, 23:03
Гость: Наглая клевета подлых агентов госдепа!

Откуда могут быть бедные в стране, лде более 70% населения - средний класс с доходом 17 тысяч рублей? Это же огромные деньги, потому россияне на них неустанно покупают квартиры, новенькие иномарки и гоняют по заграницам.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации