Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

22:25

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

На текущий момент количество населения за чертой бедности составляет 19,9 млн человек.

Таким образом, уровень бедности в РФ во II квартале 2020 года вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Уровень бедности в целом за I полугодие 2020 года составил 13,2% против 13,5% в I полугодии 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9% по уточненным данным Росстата, то это означает снижение как минимум до 6,5%).

Однако в июле текущего года Путин выпустил новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.