В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

07:15

Пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры, предложено выплачивать на постоянной основе, пишет газета "Известия".

С подобной инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), внеся это в качестве предложения в генеральное соглашение между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

Данное пособие, в размере 3 тыс рублей на каждого ребенка, выплачивается с апреля в качестве антикризисной меры. Ранее правительство продлило их выдачу на сентябрь, но будут ли они позже - неизвестно.

Идея ФПНР заключается в том, чтобы сделать данную меру постоянной, при этом пособие предложено увеличить до прожиточного минимума на ребенка (в среднем около 10,7 тыс рублей на ребенка).

Предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября. Издание уточняет, что речь идет только о несовершеннолетних детях, а надбавка к пособию должна быть пропорциональна количеству малышей в семье.