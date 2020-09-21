]]>
]]>
Главная В России Новости

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

07:15 21.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Пособие по безработице для граждан с детьми, появившееся в России в качестве антикризисной меры, предложено выплачивать на постоянной основе, пишет газета "Известия".

С подобной инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), внеся это в качестве предложения в генеральное соглашение между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.

Данное пособие, в размере 3 тыс рублей на каждого ребенка, выплачивается с апреля в качестве антикризисной меры. Ранее правительство продлило их выдачу на сентябрь, но будут ли они позже - неизвестно.

Идея ФПНР заключается в том, чтобы сделать данную меру постоянной, при этом пособие предложено увеличить до прожиточного минимума на ребенка (в среднем около 10,7 тыс рублей на ребенка).

Предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября. Издание уточняет, что речь идет только о несовершеннолетних детях, а надбавка к пособию должна быть пропорциональна количеству малышей в семье.

Темы: Проблемы материнства и детства в России, Бюджетная политика в России, Правительство России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации