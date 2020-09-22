Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

12:55

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко, пишет "Интерфакс".

Как отмечает агентство, чиновник ушел с должности по собственному желанию. Он руководил регионом с 1993 года. В последний раз он выиграл губернаторские выборы в 2017 году, набрав 69,29% голосов.

В сентябре текущего года Савченко неожиданно объявил, что решил оставить должность досрочно, поскольку избрался в Белгородскую областную думу.

22 сентября Белгородская областная дума проголосовала за отрешение Савченко от должности и по его рекомендации утвердила Буцаева временно исполняющим обязанности губернатора.