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Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

12:55 22.09.2020
Евгения Савченко
Фото с сайта 24smi.org

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко, пишет "Интерфакс". 

Как отмечает агентство, чиновник ушел с должности по собственному желанию. Он руководил регионом с 1993 года. В последний раз он выиграл губернаторские выборы в 2017 году, набрав 69,29% голосов.

В сентябре текущего года Савченко неожиданно объявил, что решил оставить должность досрочно, поскольку избрался в Белгородскую областную думу. 

22 сентября Белгородская областная дума проголосовала за отрешение Савченко от должности и по его рекомендации утвердила Буцаева временно исполняющим обязанности губернатора. 

Темы: Белгородская область, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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22.09.2020, 19:09
Гость: stalker

Губернатор Белгородской области Евгения Савченко был одним из самых успешных региональных руководителей. Это отразилось и на состоянии дел в регионе. Все разговоры об его добровольной отставке чушь полная. Просто из Москвы продавили его уход, прислав в Белгородскую область своего "варяга". Человека откровенно бестолкового, но послушного и зависимого. Это не хозяйственник как Савченко. Это новый тип "успешного менеджера". А по сути дилетанта. На подобие того, кого ранее в Хабаровский край прислали. Этот нужен именно для того, чтобы реализовать в области передел власти, в результате чего московская клика приберет все к своим рукам. Создавать эти бездари ничего не способны, а вот отжимать и переделы устраивать большие мастера. Не удивлюсь, если через определенное время регион по экономическим и социальным показателям скатится вниз. Вот оно, влияние Москвы на регионы. Только выкачивать из них и умеют.
22.09.2020, 18:55
Гость: Иван Иваныч

Дурень думкой богатеет.
22.09.2020, 18:55
Гость: Витрина России

Замечательный человек. Из провинциального городка сделал красавца. Жириновский в свое время на его место хотел, но его тогда здорово на выборах отбрили (в мае 1999 года). С тех пор зуб у него на Савченко. Вообще, туда и Черномырдин со своим бизнесом лез, и Лужков (железная руда, гостиничный бизнес). Воевали между собой. Тем не менее, до последнего времени город нормально развивался. Хоть и 70 Савченко, все равно, весьма жаль, что ушел.
22.09.2020, 15:03
Гость: Вот если бы

последнего путинского...
22.09.2020, 13:44
Гость: Шило

Уходят, птенцы Гнезда Ьорисова!!!
Новая смена лятит!!! Аж,спотыкпется!
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