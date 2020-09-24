Прирост долгов россиян по потребкредитам побил двухлетний рекорд

12:08

Объем просроченных потребительских кредитов россиян по итогам августа вырос до максимума 2018 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

За минувший месяц портфель кредитов наличными, по которым платежи не вносились более 90 дней, составил 570,05 миллиарда рублей. В категорию проблемных вошли 79 600 кредитов на 27,31 миллиарда. Увеличение показателя в августе стало максимальным с начала пандемии COVID-19: +5% против 2–3% ранее.

Прирост плохих потребкредитов в июле этого года составил 9,9 миллиарда рублей. Это в 2,7 раза ниже.

Глава «Эквифакса» Олег Лагуткин объясняет столь значительный прирост тем, что в июле закончились кредитные каникулы, которые заемщикам предоставляли в период эпидемии. Клиентам не удалось восстановить платежеспособность, поэтому они не вносят платежи, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость потребительских кредитов в России на фоне кризиса превысила ставки по вкладам в 2,5 раза (в 2019 году превышение было только в два раза).