В Совфеде предложили присваивать физлицам статус иноагентов

16:51

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила рассмотреть возможность присвоения статуса иноагентов физлицам за работу в интересах других стран, пишет "Интерфакс".

"Что делают наши оппоненты? Они делают ставку на физических лиц. Физические лица, граждане России, находясь на российской территории, фактически выполняют функцию организаций-иноагентов, и при этом к ним очень трудно придраться, потому что закон требует, что для того, чтобы получить выписку "иноагент", надо либо со СМИ-иноагентом сотрудничать, либо работать как юридическое лицо", - прокомментировал инициативу председатель комиссии Андрей Климов.

В связи с этим комиссия предлагает рассмотреть возможность использовать термин "иностранный агент" применительно к физическим лицам, в том числе, к тем, кто занимается сбором политически чувствительной информации на территории РФ.

В случае принятия данного законопроекта, физлица, признанные иноагентами должны будут зарегистрироваться и платить налоги за те деньги, которые они получают из зарубежных источников.

Еще одно предложение комиссии заключается в том, чтобы сделать прозрачным поступление денег из-за рубежа лицам или организациям, ведущим подобную деятельность.

"Зарубежные центры, понимая, что их реципиенты здесь могут быть иноагентом, стараются передавать деньги не тем, кто ведет здесь политическую работу и собирает политически чувствительную информацию, а делать это через других лиц и организации. Эту серую зону пора серьезно отрегулировать", - заявил Климов.