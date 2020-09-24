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В Совфеде предложили присваивать физлицам статус иноагентов

16:51 24.09.2020
Здание Совета Федерации
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила рассмотреть возможность присвоения статуса иноагентов физлицам за работу в интересах других стран, пишет "Интерфакс".

"Что делают наши оппоненты? Они делают ставку на физических лиц. Физические лица, граждане России, находясь на российской территории, фактически выполняют функцию организаций-иноагентов, и при этом к ним очень трудно придраться, потому что закон требует, что для того, чтобы получить выписку "иноагент", надо либо со СМИ-иноагентом сотрудничать, либо работать как юридическое лицо", - прокомментировал инициативу председатель комиссии Андрей Климов.

В связи с этим комиссия предлагает рассмотреть возможность использовать термин "иностранный агент" применительно к физическим лицам, в том числе, к тем, кто занимается сбором политически чувствительной информации на территории РФ. 

В случае принятия данного законопроекта, физлица, признанные иноагентами должны будут зарегистрироваться и платить налоги за те деньги, которые они получают из зарубежных источников. 

Еще одно предложение комиссии заключается в том, чтобы сделать прозрачным поступление денег из-за рубежа лицам или организациям, ведущим подобную деятельность.

"Зарубежные центры, понимая, что их реципиенты здесь могут быть иноагентом, стараются передавать деньги не тем, кто ведет здесь политическую работу и собирает политически чувствительную информацию, а делать это через других лиц и организации. Эту серую зону пора серьезно отрегулировать", - заявил Климов.

Темы: Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.09.2020, 22:47
Гость: Жека

А у нас Совет Федерации -не иностранный агент в виде заседающих? Пожалуйста - публично материалы Счетной Палаты, фото главы СФ ГД с убийцами многих людей.
24.09.2020, 19:50
Гость: Нобелевский лауреат

У нас не 37 год.
24.09.2020, 19:48
Гость: Иноагенты

все, кто не имеет такой собственности.
24.09.2020, 19:06
Гость: Народная

Я помню тот Ванинский порт
И крик пароходов угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман,
Ревела стихия морская.
Лежал впереди Магадан,
Столица Колымского края.
24.09.2020, 18:43
Гость: Что для этого нужно?

Написать заявление и в мфц, или зарегистрироваться на кривом сайте госуслуг?
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