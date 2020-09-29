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Путин обозначил сроки решения проблем с безработицей в России

17:53 29.09.2020
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Россия справится с ростом безработицы, вызванным ситуацией с коронавирусом, в 2021 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Количество безработных у нас подросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. И я уверен, что мы с этим справимся в следующем году и уже в этом году начнем работать и работаем уже. И уверен, что это принесет свои результаты», — отметил глава государства. Путин пояснил, что нужно напряженно работать по каждому сегменту программы по обеспечению занятости.

В середине сентября российский лидер говорил, что уровень безработицы в РФ находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. Позднее Владимир Путин заявил, что рост уровня безработицы на 1,7% по сравнению с периодом до пандемии COVID-19 — это гораздо лучше, чем во многих других странах, но, в то же время, это тревожный сигнал.

В конце лета министр труда и соцзащиты Антон Котяков отмечал, что число официально зарегистрированных безработных в стране за время эпидемии увеличилось с 727 000 до 3,6 млн. Уровень безработицы по методике Международной организации труда в России составляет 6,3%, т. е. примерно 4,7 миллиона граждан, находящихся в поиске работы.

Темы: Россия, Рынок труда и безработица в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.09.2020, 00:02
Гость: Макар

Слушать уже противно.
29.09.2020, 22:39
Гость: Вообщет

Речь о срелней , а не об 1-2 % так сказать "элиты". А у большинства она понизилась , если пересчитать на доллары и покупательскую способность. Такой вот рост со знаком минус.
29.09.2020, 22:06
Гость: Дед

Пенсионеры уже ралуются,что усыплять принудительно не стали.
А ведь могли издать распоряжение ща подписью какого нибудь губернатора
29.09.2020, 22:00
Гость: Дед

Так зарплаты реально повысились!Не у всех конечнл. Но о тех у кого повысились даже Форбс написал.
29.09.2020, 21:56
Гость: Оно

же совсем недавно говорило что в РФ не хватает рабочих рук. И хорошо бы привезти еще миллиард мигрантов.
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