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Заморозку накопительной пенсии продлят до конца 2023 года

18:09 30.09.2020
© KM.RU, Вадим Черноусов

Правительством России в Госдуму был внесен законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть (6% от заработной платы) направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Данная норма действует до 2022 года включительно.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - сообщается в пояснительной записке.

Предположительно, законопроект позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 669,3 млрд рублей в 2023 году, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов России обратилась к главе правительству Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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30.09.2020, 21:14
Гость: подлому агенту

А при чём здесь Крым? Крым наш с 1783 года.
30.09.2020, 20:11
Гость: У шефа

профсоюзов голова уже шире одного места.
30.09.2020, 18:44
Гость: подлый агент Госдепа

ЗатоКрымНАШ!!!
30.09.2020, 18:18
Гость: Замороздили,

однако.
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