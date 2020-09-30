Заморозку накопительной пенсии продлят до конца 2023 года

18:09

Правительством России в Госдуму был внесен законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть (6% от заработной платы) направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Данная норма действует до 2022 года включительно.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», - сообщается в пояснительной записке.

Предположительно, законопроект позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 669,3 млрд рублей в 2023 году, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов России обратилась к главе правительству Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.