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Навальный намерен подать в суд на Пескова за слова о работе с ЦРУ

18:11 1.10.2020
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве политика с ЦРУ.

"Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный в четверг в своем блоге.

Ранее в четверг Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. "Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни", - цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом представитель Кремля отметил, что "это уже не первый раз, когда ему дают разные инструкции".

Ранее 1 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин также предположил, что Навальный связан со спецслужбами западных государств.

Комментарии прозвучали на фоне интервью Навального немецкому изданию Der Spiegel. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления", - заявил оппозиционер в интервью.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 01:12
Гость: Сергей

Откуда, ты ...... знаешь что Навальный финансируется от ЦРУ?
02.10.2020, 00:24
Гость: МВИ

Просто так Дмитрий Песков обвинять мистера "обвального" в связях с ЦРУ не будет, значит есть точные данные,что в ближайшее время будет опубликовано. Совершенно очевидно "лёха-тунеядец" сжигает мосты за собой, прекрасно понимая, что в России его ждёт серьёзное многолетнее наказание, которое этот тип заслужил. Этого деятеля надо судить за привлечение малолетних детей к беспорядкам в городах России, за ложные обвинения людей в несуществующих преступлениях. Самое интересное, это делает "лёха-тунеядец" имеющий две судимости,который еще не понёс наказание за оскорбление ветерана ВМВ. Абсолютно не понятно,кто крышует этого недобитого власовца.
01.10.2020, 23:23
Гость: *

Эти заявления Пескова из серии "одна гражданка соседке моей знакомой точно рассказала...".Решил сказать по делу - давай факты.Нет фактов - тогда молчи.Ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники...Патриот,скромняга,бессеребрянник.А вот часы, как у Пескова — Richard Mille RM 52-01 — были выпущены ограниченной партией в 30 штук. Их цена составляет 620 тысяч долларов (около 37,8 миллиона рублей).Поносить дали?
01.10.2020, 22:19
Гость: не поверите

я тоже радужно порадовался. Хотя как истинный русский патриот был почти уверен, что после ролика Навального про махинации Пескова тот сразу сам подаст в отставку. Не будет же он подставлять самого главного нашего патриота и умнейшего гегемона. Оказалось нет. Гарант многзначительно молчал, держал паузу. Его соратник космополит Медведев также упорствовал и все обвинения Навального отрицал и называл их "компотом".
............
Удивительные вещи в России. Все повернуто с ног на голову. Внизу нищий народ, русские националисты и экстремисты. На верху во власти светейшие представители либеральной национальности, которые у Навального проходят жулики и аферисты. Цирк и клоунада.
01.10.2020, 21:56
Гость: Вот именно!

Откуда их, бабки, получил, туда и в суд подавай, отрава...
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