Навальный намерен подать в суд на Пескова за слова о работе с ЦРУ

18:11

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве политика с ЦРУ.

"Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный в четверг в своем блоге.

Ранее в четверг Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. "Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни", - цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом представитель Кремля отметил, что "это уже не первый раз, когда ему дают разные инструкции".

Ранее 1 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин также предположил, что Навальный связан со спецслужбами западных государств.

Комментарии прозвучали на фоне интервью Навального немецкому изданию Der Spiegel. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления", - заявил оппозиционер в интервью.