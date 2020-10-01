Володин ответил на слова Навального о причастности Путина к отравлению

11:28

По мнению Алексея Навального, за случившимся с ним стоит лично президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления», - заявил оппозиционер.

Также Навальный подтвердил свои планы по возвращению в Россию. «Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», - сказал он.

Комментируя высказывание Алексея Навального о причастности Владимира Путина к его отравлению, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает в интересах спецслужб и органов власти западных стран.

«Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», - сказал Володин.

При этом он отметил, что «Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу».

«Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось. Это все звенья одной цепи», - подчеркнул Володин.