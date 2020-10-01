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Володин ответил на слова Навального о причастности Путина к отравлению

11:28 1.10.2020
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Фото с сайт duma.gov.ru

По мнению Алексея Навального, за случившимся с ним стоит лично президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий преступления», - заявил оппозиционер.

Также Навальный подтвердил свои планы по возвращению в Россию. «Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», - сказал он.

Комментируя высказывание Алексея Навального о причастности Владимира Путина к его отравлению, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает в интересах спецслужб и органов власти западных стран.

«Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», - сказал Володин.

При этом он отметил, что «Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу».

«Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось. Это все звенья одной цепи», - подчеркнул Володин.

Темы: Алексей Навальный, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 14:35
Гость: Mass.

Виновных накажут санкциями и мы тогда узнаем кто это. Ждать недолго и мне кажется многие уже догадались о ком идет речь.
01.10.2020, 14:25
Гость: stalker

Полагаю, что после такого рода заявления Навальному нет смысла в Россию возвращаться. Уголовное преследование "за клевету", "за оскорбление органов власти" и проч. ему гарантированно.
01.10.2020, 14:22
Гость: А почему

Предатель лобстеров ещё только собирается вернуться в Россию? Хотел бы - вернулся. Несколько версий. Ещё не собрал денег на билет. Ещё не вернули трусы. Ещё не раздал все интервью.
Пора уже вернуться. Там столько работы. Похоже в Германии он уже привык.
01.10.2020, 14:18
Гость: а

что тут обличать? Спонсирует запад, обещает нобелевку, носится с ним как макрон с тиковской (хихи). Факты однако.
01.10.2020, 14:16
Гость: Снур

А могли ведь и ледорубом зарубить
Надеюсь,за оскорбление Президента так и будет.
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