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Сергей Аксенов уволил министра транспорта Крыма

14:46 1.10.2020
Сергей Аксенов. Фото с сайта wikimedia.org
Сергей Аксенов. Фото с сайта wikimedia.org

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил регионального министра транспорта Сергея Карпова из-за неудовлетворительной организации ремонта дорог в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики объявил о таком решении на совещании по строительной отрасли. Сам Аксенов написал об этом в своем Facebook.

«На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — отметил Аксенов. По его словам, регламенты ремонта дорог в Крыму нарушаются, подведомственные Минтрансу организации не смогли организовать «должным образом» работу подрядчиков.

Сергей Карпов был седьмым министром транспорта Крыма с марта 2014 года — после воссоединения полуострова с РФ. Его предшественник Юрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию. Аксенов пояснял тогда, что Овсянников ушел с должности, потому что не выполнил поставленные перед ним задачи.

Месяц назад Аксенов также уволил директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко. Причиной называлось неудовлетворительная работа чиновника.

Темы: Крым, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 22:16
Гость: а когда уволят

Аксёнова?
Ведь собирались...
01.10.2020, 17:32
Гость: gvozd

это он Верно делает.
завалил работу - уходи, дай другим работать.
а то эти социалисты создали атмосферу Безнаказанности и Безответственности.
01.10.2020, 15:52
Гость: А денег по-прежнему нет...

Держаться уже не за что. Все висит.
01.10.2020, 15:17
Гость: Евсей

Рабочая сила завозится из-за пределов Крыма. Местные не хотят работать Почему бы Аксенову не показать как работать надо, так сказать, провести мастер-класс. Принцип простой - делай как я. А переставлять местами кровати не имеет смысла.
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