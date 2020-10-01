Сергей Аксенов уволил министра транспорта Крыма

14:46

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил регионального министра транспорта Сергея Карпова из-за неудовлетворительной организации ремонта дорог в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики объявил о таком решении на совещании по строительной отрасли. Сам Аксенов написал об этом в своем Facebook.

«На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — отметил Аксенов. По его словам, регламенты ремонта дорог в Крыму нарушаются, подведомственные Минтрансу организации не смогли организовать «должным образом» работу подрядчиков.

Сергей Карпов был седьмым министром транспорта Крыма с марта 2014 года — после воссоединения полуострова с РФ. Его предшественник Юрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию. Аксенов пояснял тогда, что Овсянников ушел с должности, потому что не выполнил поставленные перед ним задачи.

Месяц назад Аксенов также уволил директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко. Причиной называлось неудовлетворительная работа чиновника.