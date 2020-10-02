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В России появится новая особая экономическая зона

17:28 2.10.2020
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство экономического развития представило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Красноярском крае. Инициативу подготовили на основании заявки от властей региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с проектом постановления на территории г.о. Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»», — отметили в пресс-службе.

В заявлении Минэкономразвития указывается, что шесть компаний уже подали заявки о намерении вложить более 6,6 миллиарда рублей в ОЭЗ в течение трех лет и создать не менее 1700 рабочих мест. При создании ОЭЗ будут использованы как внебюджетные источники финансирования, так и средства краевого бюджета.

Также известно, что на территории ОЭЗ намечено производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также планируется производство продукции для авиа- и машиностроения.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 22:05
Гость: ABCD

"в ОЭЗ в течение трех лет и создать не менее 1700 рабочих мест"
На весь Дальний восток 1700 рабочих мест они хотят сделать? Это ничто даже для среднего одного города. А тут регион как восемь Европ. Полагаю, что "осваиваемый средства" тихо закончатся 100,000 рабочих мест для чиновников под этот проект.
02.10.2020, 21:25
Гость: Ясно.

Очередная "зона" для отстирывания денег.
02.10.2020, 20:21
Гость: спокойный

а как там с 25 млн новых высокотехнологических рабочих мест опять как с построением материально технической базы коммунизма к 1980г при которой ссср обгонит сша по производительности труда в 4 раза многие на этой байке сделали карьеру так же как и сейчас как говорится планы в россии всегда умели строить как писал поэт я планов наших люблю громадье
02.10.2020, 20:17
Гость: Евгений В

В городе Железногорске Красноярского края был совхоз новый Путь, продовольственный производственный комплекс (от алкоголя до хлебных и кулинарных изделий), продукция которых обеспечивала город и излишки поставлялись в край. Строился мощный свинокомплекс, - немного не успели, сейчас здания рушатся крыша сгнила и провалилась. Был мощнейший в СССР строительный комплекс (занимал почетное место на ВДНХ), включая домостроительный комбинат, промышленные строительные конструкции, опытный завод монтажных изделий, авторемонтный завод, два монтажных треста с производственной базой. Город обеспечивал себя полностью теплом и электроэнергией. Сейчас все выше перечисленное уничтожено. Тепло город получает из Сосновоборска с большими его потерями и по очень дорогой цене.
Построено громадное здание бизнес центра, пустует потихоньку рушится.
Не верится, что эти люди, которые уничтожали экономику СССР, что то способны сделать для России, находясь во власти края в составе РФ. Разворуют.
02.10.2020, 19:41
Гость: ABCD

Чем интересны такие проекты, тем, что они проваливаются не успев начаться. Но за то на них успевают попилить бюджетные сони миллиардов.
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