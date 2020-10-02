В России появится новая особая экономическая зона

17:28

Министерство экономического развития представило проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Красноярском крае. Инициативу подготовили на основании заявки от властей региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с проектом постановления на территории г.о. Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»», — отметили в пресс-службе.

В заявлении Минэкономразвития указывается, что шесть компаний уже подали заявки о намерении вложить более 6,6 миллиарда рублей в ОЭЗ в течение трех лет и создать не менее 1700 рабочих мест. При создании ОЭЗ будут использованы как внебюджетные источники финансирования, так и средства краевого бюджета.

Также известно, что на территории ОЭЗ намечено производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также планируется производство продукции для авиа- и машиностроения.