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Причиной отравления воды на Камчатке стала течь в коммерческом танкере

15:35 3.10.2020
Фото: Instagram kristy_rozenberg

Отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. Принадлежность судна пока не установлена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

"По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "в этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов".

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Кроме того, факты гибели морских животных зафиксировали в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных в регионе. 

Темы: Камчатский край, Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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03.10.2020, 20:47
Гость: иван

а фото с речкой из которой течет ядовитое зелье вокеан этого Трутнева давно пора отправить куда надо и еще очень многих чиновников за уничтожение и Волги и других рек и океанов но этого увы не происходит что наводит на мысль о диверсиях
03.10.2020, 20:15
Гость: д. советник

В этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов".

Идиоты? Какие активные дороги . Авачинская губа закрытый водоём только два варианта судно идет в порт или из порта петропавловская камчатского или спрятались от шторма. Мало вероятно это процедура денег стоит. Мутят что не знают.
03.10.2020, 19:50
Гость: бизнес нужно кошмарить

Такие безответственные бизнесмены-коммерсанты травят все вокруг.Потанин в Норильске еще не успел штраф заплатить,и вот опять отравители.
03.10.2020, 18:56
Гость: !

"...вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. Принадлежность судна пока не установлена,"
итак течь устранили,а какое судно не установлено-идиотизм?
03.10.2020, 17:23
Гость: Шило

Как гриться, хто бы мог подумать!??
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