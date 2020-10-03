Причиной отравления воды на Камчатке стала течь в коммерческом танкере

15:35

Отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. Принадлежность судна пока не установлена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

"По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "в этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов".

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Кроме того, факты гибели морских животных зафиксировали в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных в регионе.