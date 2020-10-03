В СПЧ сочли циничными слова следователей о самоубийстве журналистки

21:07

В Совете по правам человека раскритиковали заявление нижегородского управления Следственного комитета, сделанное после самоубийства главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной (Мухартаевой).

«Верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности является заявление нижегородского Следственного комитета в первые же часы после гибели Славиной о том, что обыск в 6 утра, сопряженный, со слов Славиной и ее семьи, с унижением человеческого и профессионального достоинства, лишением ее и ее семьи личных вещей, не мог подтолкнуть ее к страшному решению, так как журналистка проходила по делу лишь свидетелем», — цитирует РБК обращение комиссии по свободе информации и правам журналистов и комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ.

В нем заявили, что случившееся должен расследовать федеральный Следственный комитет, и попросили генпрокурора Игоря Краснова взять дело под личный контроль.

«Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели, в том числе по наличию в действиях силовиков составов по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), а также ст. 110 УК (доведение до самоубийства), — указали в СПЧ.