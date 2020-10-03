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В СПЧ сочли циничными слова следователей о самоубийстве журналистки

21:07 3.10.2020
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
© KM.RU, Филипп Киреев

В Совете по правам человека раскритиковали заявление нижегородского управления Следственного комитета, сделанное после самоубийства главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной (Мухартаевой). 

«Верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности является заявление нижегородского Следственного комитета в первые же часы после гибели Славиной о том, что обыск в 6 утра, сопряженный, со слов Славиной и ее семьи, с унижением человеческого и профессионального достоинства, лишением ее и ее семьи личных вещей, не мог подтолкнуть ее к страшному решению, так как журналистка проходила по делу лишь свидетелем», — цитирует РБК обращение комиссии по свободе информации и правам журналистов и комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ.

В нем заявили, что случившееся должен расследовать федеральный Следственный комитет, и попросили генпрокурора Игоря Краснова взять дело под личный контроль.

«Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели, в том числе по наличию в действиях силовиков составов по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), а также ст. 110 УК (доведение до самоубийства), — указали в СПЧ.

Темы: Нижний Новгород, Нижний Новгород, Происшествия, СМИ и журналистика, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
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Комментарии читателей
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04.10.2020, 01:48
Гость: Гость

Это самоубийство самой себя главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной (Мухартаевой) не к чему хорошему не приведёт...
04.10.2020, 01:45
Гость: пожилой Петр

"Слово Божие – нескончаемая жизнь... живот вечный... Слово Божие - это вочеловечившийся Христос, Сын Небесного Отца (Бога), Который был послан Им на землю для спасения человеков из жизни временной и смертной в жизнь вечную...". ... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф.6:33). … "Людям, живущим только по плоти, "обслуживающим" свое стареющее и уничтожаемое временем тело, невозможно осознать себя духовными существами, сотворенными Богом по образу Своему...".
04.10.2020, 00:09
Гость: личный опыт

Журналистка - обычная демшиза, сама себя загнавшая угол по причине работы на ходора, психически неуравновешенная.
Надо давить смуту и проплаченных ходором оппозиционеров в самом зародыше самыми жесткими методами, а то они потом становятся навальными, их спецслужбы запада травят, а отдувается Россия.
Надо аннулировать заграничный паспорт навального и в страну его не впускать.
А то что был жесткий обыск, проплаченная представительница второй древнейшей профессии знала на что шла, получая бабло из-за бугра.
03.10.2020, 23:49
Гость: Чукча

Это в Орде - обыск обычное дело. А уж как любят там, когда им для проверки в попу смотрят, хлебом не корми, дай покрасоваться.
Так что вы, уважаемый, перепутали статьи Закона. Личный досмотр свидетеля по Закону - нарушение серьёзное. А обыск у свидетеля дома...это вообще из ряда вон случай. Как ныне принято говорить: силовые органы рамсы попутали в порыве выслужиться.
И точно больше стали похожими на гитлеровских полицаев, чем на родную милицию. Но мы с вами не в немецком плену! Так что я считаю, надо этих уродов посадить. И тех кто заказал это действо - тоже.
03.10.2020, 23:27
Гость: Обыск у свидетеля в 6 утра?

И циничное лишение свидетеля возможности одеться без озабоченных взглядов надсмотрщика? До такого наглежа и хамства не доходили даже фашисты в Германии.
Это что новые гарантии по новой конституции или это старческие деменции плешивого дворового мальца, застрявшего сознанием в подростковом возрасте питерских подворотен. Ведь мало кто будет сомневаться, что рыба гниёт с головы.
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