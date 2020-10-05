Власти назвали возможные причины экокатастрофы на Камчатке

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Власти Камчатского края рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, пишет ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Владимира Солодова.

По словам Солодова, рассматриваются версии техногенного загрязнения, то есть разливами каких-либо токсичных веществ. Также в прорабатываются версии того, что загрязнение может быть вызвано природными воздействиями или явлениями, такими как поведение водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию или же загрязнение, вызванное сейсмической активностью на полуострове.

Чиновник отметил, что пока говорить о какой-либо конкретной причине рано. Все подробности будут известны после проведения расширенных анализов собранных проб.

Халактырский пляж с черным песком на побережье Авачинского залива — популярное туристическое место. Сообщения об изменении цвета воды в этом месте привлекли большое внимание общественности.

Первыми о проблемах рассказали местные серферы. По их словам, после плавания у них опухали глаза, а на коже возникало раздражение.

Позже местные жители обнаружили на пляже мертвых морских животных. На снятых ими фото и видео видно, что пляж усеян морскими звездами, морскими ежами, там нашли в том числе и мертвого осьминога.

После того, как специалисты взяли пробы воды, выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям порекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

Ситуацию взял на контроль комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию, за ней следят и в комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России.

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения воды.