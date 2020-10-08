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СМИ сообщили о коронавирусе у десятков сотрудников Белого дома

10:55 8.10.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

По меньшей мере 34 сотрудника Белого дома США и лиц, контактировавших с ними, заразились COVID-19. Об этом передает телеканал ABC News со ссылкой на внутренние правительственные документы.

Как пишут СМИ, это говорит о том, что заболевание быстро распространяется среди администрации. Недавно сообщалось о 24 зараженных.

В течение нескольких дней диагноз  COVID-19 подтвердился у многих людей из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о его старшем советнике Стивене Миллере и пресс-секретаре Белого дома Кейли Макинэни. Кроме них, инфекцию подхватили четыре ее заместителя, экс-советник Трампа Келлиэнн Конуэй и личный помощник президента Ник Луна. 

«В служебной записке также отмечается, что среди инфицированных находятся советники президента — Хоуп Хикс и Стивен Миллер», — отмечает телеканал.

Сам американский лидер заразился COVID-19 на прошлой неделе. В ночь на 2 октября Трамп рассказал, что диагноз подтвердился у него и у его жены Меланьи.

Темы: Дональд Трамп, Коронавирус, США
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 12:10
Гость: Баширов и петров

сражаются.
08.10.2020, 12:03
Гость: World

Ну значит пойдет вверх евро-доллар
Если тусовка считает цену , ну мы с КМ чем хуже.......
)))))))))
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