СМИ сообщили о коронавирусе у десятков сотрудников Белого дома

10:55

По меньшей мере 34 сотрудника Белого дома США и лиц, контактировавших с ними, заразились COVID-19. Об этом передает телеканал ABC News со ссылкой на внутренние правительственные документы.

Как пишут СМИ, это говорит о том, что заболевание быстро распространяется среди администрации. Недавно сообщалось о 24 зараженных.

В течение нескольких дней диагноз COVID-19 подтвердился у многих людей из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа. В частности, речь идет о его старшем советнике Стивене Миллере и пресс-секретаре Белого дома Кейли Макинэни. Кроме них, инфекцию подхватили четыре ее заместителя, экс-советник Трампа Келлиэнн Конуэй и личный помощник президента Ник Луна.

«В служебной записке также отмечается, что среди инфицированных находятся советники президента — Хоуп Хикс и Стивен Миллер», — отмечает телеканал.

Сам американский лидер заразился COVID-19 на прошлой неделе. В ночь на 2 октября Трамп рассказал, что диагноз подтвердился у него и у его жены Меланьи.