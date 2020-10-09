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Президент Киргизии заявил о готовности покинуть свой пост

08:59 9.10.2020
Сооронбай Жээнбеков
Фото с сайта wikipedia.org

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности покинуть пост главы государства, пишет РИА Новости.

По словам Жээнбекова, стране надо как можно скорее вернуться в правовое русло. Глава государства выразил готовность отправить в отставку ремьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабинет министров. 

Свой пост он готов оставить после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

Жээнбеков отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". По его оценке, политическая ситуация в стране "достигла критической точки".

По словам экс-премьер-министра страны Темира Сариева, подобный расклад удовлетворит народ. "Если этого не сделать, мы выйдем за рамки правового поля. Народ это примет. Мы не можем жить без правительства. Страной не может управлять улица", - цитирует слова Сариева "Интерфакс".

Как отмечает агентство, вечером в среду собравшиеся на заседание депутаты парламента Киргизии уже пытались начать процедуру импичмента, но не смогли согласовать ее, так как для этого не хватило голосов, а также подписи спикера Мыктыбека Абдылдаева.

Темы: Киргизия, Беспорядки в Киргизии
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 21:24
Гость: такиминадо

Поразительно, но сегодня, спустя полвека после событий, чилийцы в пантеоне своих национальных героев ставят Пиночета выше Альенде (хотя они оба в нём). Именно при нем Чили впервые стала благополучной страной, выйдя на первое место по уровню жизни в Южной Америке (не знали, верно?:)
А останься Альенде у власти, соревновалась бы с Кубой.
Жизнь очень забавная штука, она шутя ломает любые заумные построения.
09.10.2020, 15:58
Гость: из киева

Россиянин знает всё и всех научит, как правильно жить.
Штурман, ты сначала со своей властью разберись и научись контролировать мочеиспускание под грозным взором своего повелителя, а потом можешь попытаться рассказать киргизам, как им устраивать управление своим государством. А то тошнотворно противно смотреть, как вы столетиями ползаете на пузе перед своими сиятельными ничтожествами, слизывая кусочки шоколада с их ботфортов на высоких каблуках, и рассуждаете на темы: "Вся власть от бога! И как примитивны те, кто не понимает этого мироустройства".
09.10.2020, 13:43
Гость: Александр Григорьевич Л.

Не дачакаешся!
09.10.2020, 12:27
Гость: Штурман

Когда несколько тысяч недовольных выборами сумели отправить в помойку действующую власть в Бишкеке,то это факт того что Киргизия,то есть Кыргызстан,не сформировалась как нормальная республика и ее будет трясти переворотами до тех пор пока народ сам на возьмет власть в свои руки в виде диктатуры рабочего класса под управлением компартии. Во всех бывших среднеазиатских республиках СССР после получения независимости общество скатилось на уровень современного феодализма где интересы рода,клана и мафиозных групп направлены на захват власти и на свое обогащение что ведет к деградации всего и особенно ее граждан.Пока нигде в Ср.Азии нет устойчивой власти и этим пользуются внешние враги в лице правительств стран НАТО.
Сейчас в бывший Кир.ССР даже не двоевластие,а настоящая анархия что добром не закончится. Есть только два пути выхода из кризиса.Это новоя договоренность между кланами юга и севера и передача власти военным которые придавят анархию и создадут условия для формирования новой власти со сменой парламентской на президентскую где президентом должен быть человек у которого родители из юга и из севера. Нужна новая конституция и реформа власти так как парламентаризм в условиях неофеодализма это бесконечные конфликты и война за власть.
Если бы существовал Евразийский Союз,то народ Киргизии могли бы одним из первых вступить в него и идти вперед к прогрессу совместно с другими без конфликтов и раздрая общества на кланы и мафии.
09.10.2020, 11:53
Гость: Русский

...у бульбашей нет каменюк, а картохой- кидай, не кидай, толку нету. Вот Лука и сидит, пока…
Но зимой,когда картоха замерзнет..ждем-с!
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