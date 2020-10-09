Президент Киргизии заявил о готовности покинуть свой пост

08:59

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности покинуть пост главы государства, пишет РИА Новости.

По словам Жээнбекова, стране надо как можно скорее вернуться в правовое русло. Глава государства выразил готовность отправить в отставку ремьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабинет министров.

Свой пост он готов оставить после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

Жээнбеков отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". По его оценке, политическая ситуация в стране "достигла критической точки".

По словам экс-премьер-министра страны Темира Сариева, подобный расклад удовлетворит народ. "Если этого не сделать, мы выйдем за рамки правового поля. Народ это примет. Мы не можем жить без правительства. Страной не может управлять улица", - цитирует слова Сариева "Интерфакс".

Как отмечает агентство, вечером в среду собравшиеся на заседание депутаты парламента Киргизии уже пытались начать процедуру импичмента, но не смогли согласовать ее, так как для этого не хватило голосов, а также подписи спикера Мыктыбека Абдылдаева.