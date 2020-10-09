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В Бишкек введут воинские подразделения и технику

15:10 9.10.2020
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков. Фото с сайта president.kg

В столицу Киргизии вводятся воинские подразделения и военная техника, а также будут организованы армейские блокпосты. Это обусловлено введением режима чрезвычайного положения (ЧП), который начнет действовать в Бишкеке с 20:00 пятницы.

«Генеральному штабу Вооруженных сил ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения», - говорится в указе президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Также на территории Бишкека будет создана комендатура, которая сможет запрещать проведение массовых мероприятий, забастовок, собраний, уличных шествий, митингов и пикетов. Комендатура также сможет вводить контроль над средствами массовой информации и запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам.

На территории столицы также может быть ограничено движение транспортных средств и могут быть введены особые правила пользования связью.

Напомним, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности покинуть пост главы государства. По его словам, свой пост он готов оставить после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти.

Темы: Киргизия, Беспорядки в Киргизии
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 18:04
Гость: Русский

...ну и что?! одни аборигены в форме -против гражданский аборигенов. Одни баи против других баев. И что получиться?! Война басмачей из севера против басмачей с юга. До полного взаимного истребления.
Когда останутся одни дехкане - возникнет феодальный строй. Вот тут и начнутся эпохи ЭВОЛЮЦИЙ, которые должны пройти киргизы при естественным своем развитии.
Посмотрим и подождем.
09.10.2020, 16:14
Гость: Штурман

Не прошло и 6 часов как я предлагал передать власть в Бишкеке военным,так и произошло хотя еще уходящий президент якобы своим решением ввел в 20-00 ч. режим ЧП. Только он забыл что личный состав тоже состоит как из северян,так и из южан и все будет решать среднее звено командования. Силовики быстро перешли на сторону протестантов и есть уверенность что это сделают и армейские оставаясь на словах нейтральными,а на деле будут саботировать законно избранного президента. Блок-посты при въезде в столицу кого будут останавливать и будет ли применено оружие?
Чтобы навести порядок в стране нужно военным взять власть полностью и в кратчайшие сроки начать работу над принятием новой конституции где Кыргызстан будет объявлен президентской республикой наподобие Казахстана,нужно одновременно назвать дату президентских выборов и дату выборов парламента. Нужно работать быстро, умно,а главное для пользы всех граждан республики.
09.10.2020, 16:13
Гость: Шило

А кто!?
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