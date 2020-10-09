В Бишкек введут воинские подразделения и технику

15:10

В столицу Киргизии вводятся воинские подразделения и военная техника, а также будут организованы армейские блокпосты. Это обусловлено введением режима чрезвычайного положения (ЧП), который начнет действовать в Бишкеке с 20:00 пятницы.

«Генеральному штабу Вооруженных сил ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения», - говорится в указе президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Также на территории Бишкека будет создана комендатура, которая сможет запрещать проведение массовых мероприятий, забастовок, собраний, уличных шествий, митингов и пикетов. Комендатура также сможет вводить контроль над средствами массовой информации и запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам.

На территории столицы также может быть ограничено движение транспортных средств и могут быть введены особые правила пользования связью.

Напомним, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности покинуть пост главы государства. По его словам, свой пост он готов оставить после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти.