Работодателей могут обязать нанимать инвалидов
Работодателей могут обязать нанимать в штат людей с инвалидностью, пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект Минтруда.
В документе говорится, что организации будут обязаны нанять работников с инвалидностью в срок до полугода с момента создания подобных рабочих мест.
Для компаний, где более ста сотрудников, квота для трудоустройства инвалидов может быть установлена в размере 2-4% от среднесписочной численности работников. Для предприятий, где работают от 35 до 100 человек, этот показатель составит не более 3%.
Организации, которые не выполнили квоту в установленный срок, не смогут претендовать на господдержку. Кроме того, они могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тыс рублей для должностных лиц, и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.