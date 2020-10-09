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Работодателей могут обязать нанимать инвалидов

11:49 9.10.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Работодателей могут обязать нанимать в штат людей с инвалидностью, пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект Минтруда.

В документе говорится, что организации будут обязаны нанять работников с инвалидностью в срок до полугода с момента создания подобных рабочих мест. 

Для компаний, где более ста сотрудников, квота для трудоустройства инвалидов может быть установлена в размере 2-4% от среднесписочной численности работников. Для предприятий, где работают от 35 до 100 человек, этот показатель составит не более 3%. 

Организации, которые не выполнили квоту в установленный срок, не смогут претендовать на господдержку. Кроме того, они могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тыс рублей для должностных лиц, и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц. 

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 18:40
Гость: Работать

За инвалидов кто будет? У знакомой жены: бюджетное подразделение обособленное человек 5, из них 1 имеет ребёнка инвалида, постоянно больничные и Оплачиваемые дни отдыха в рабочие дни. Кто за неё работает? Оставшиеся 4 без доплаты. Почему? На каком основании они должны этих инвалидов кормить, возмущение глухое и т.п. Добренькие депутаты за чужой счёт. Если приняли в коллектив инвалида, примите закон о доплат за работу с инвалидом остальным за издержки, так считаю. Но не примут, они любят только инвалидов, лгбт, и прочих не нормальных. Хотят, чтобы их было больше, а нормальных меньше, такое ощущение складывается.
09.10.2020, 18:36
Гость: Толерантная Саша

Это по следам Мониавы? Она своим Колей всех в асфальт закатает. Только дурацкая это затея.Если что, любой инвалид сможет засудить работодателя.
09.10.2020, 17:26
Гость: Не инвалид

За 50-т, на выход из правительства, с руководящих должностей, с экранов телевизоров, с обложек журналов, бизнес отдай тем кто помоложе.
Я буду голосовать за такой закон.
09.10.2020, 16:29
Гость: Lelik

Это для того чтобы оправдать наличие мэром собянина и обнуленного президентом ?
Так вроде инвалидность по головному мозгу инвалидностью не считается...
09.10.2020, 16:24
Гость: Сталкеру

Да очередная пиарщина! Этим людям, надо рабочие места создавать, стимулировать! А их загоняют в рабство к работодвтелям! Мол, за ради Христа взял!!! Позорище!!!
Согласен, гниды- мироеды!!!
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