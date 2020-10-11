В Ленобласти самосвал снес надземный переход над трассой М-10

18:32 11.10.2020

Надземный пешеходный переход обрушился из-за самосвала в Любани Ленинградской области вечером 11 октября. Самосвал задел конструкцию поднятым кузовом. Блоки тоннеля упали на проезжую часть, под ними оказалась фура и легковая машина, пишет Фонтанка.ру.

Как сообщили в УГИБДД, по факту произошедшего проводится проверка, информация о пострадавших машинах и состоянии водителей и пассажиров уточняется. Пока неизвестно, были ли на мосту пешеходы в момент ЧП.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Трасса М-10 «Россия» в настоящий момент перекрыта. Из-за случившегося в сторону Петербурга образовалась 10-километровая пробка.