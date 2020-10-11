В Ленобласти самосвал снес надземный переход над трассой М-10

Надземный пешеходный переход обрушился из-за самосвала в Любани Ленинградской области вечером 11 октября. Самосвал задел конструкцию поднятым кузовом. Блоки тоннеля упали на проезжую часть, под ними оказалась фура и легковая машина, пишет Фонтанка.ру.

Как сообщили в УГИБДД, по факту произошедшего проводится проверка, информация о пострадавших машинах и состоянии водителей и пассажиров  уточняется. Пока неизвестно, были ли на мосту пешеходы в момент ЧП.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Трасса М-10 «Россия» в настоящий момент перекрыта. Из-за случившегося в сторону Петербурга образовалась 10-километровая пробка. 

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Комментарии читателей
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11.10.2020, 21:27
Гость: Адвокат путиномики

Это просто неприятное стечение обстоятельств. Узбекский водитель, не говорящий по-русски, просто не знал, что у грузовика кузов может опускаться...Таджикские строители пешеходного моста, по-видимому, прикрепили его к бетонным опорам всего на трех китайских болтах, чтобы насяльник похвалил за то, что быстро управились. Но если не трогать кузовом - все бы держалось.
11.10.2020, 21:19
Гость: ABCD

Эти мосты никак не закреплены. Они просто стоят на бетонных постаментах.
Самосвал весит до 15 тонн и на скорости запросто может столкнуть конструкцию.
Эти надземные переходы неудачная конструкция. Массивные и бестолковые.
В СССР делалии подземные переходы. Тогда и сейчас подземный переход никогда не вызывал нареканий, его невозможно повредить транспортом, не занимает место возле дорог.
У меня версия о том, что такие нелепые конструкции как сейчас- наземные переходы делают с одной целью, на них списывают колоссальные средства которые просто крадут. Дело в том, что подземный переход стоит гораздо деле чем эта аляповатая громадная конструкция.
Да и для людей подземный переход гораздо удобнее.
11.10.2020, 20:50
Гость: Сердечник

вот так, ходи теперь по этим переходами и обязательно оглядывайся нет ли самосвалов или ещё чего...
11.10.2020, 19:57
Гость: Самосвал задел конструкцию поднятым кузовом

Всю конструкцию снес одним кузовом?!
11.10.2020, 19:10
Гость: Водитель и проектировщик

враги народа. Неужели опять попытаются замять?
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