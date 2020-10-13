Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз леса из РФ

11:57 13.10.2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов. Об этом говорится на сайте кабмина.

Согласно пресс-релизу, данная мера поможет снизить объем нелегального экспорта древесины. Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

В соответствии с поправками за незаконный вывоз на сумму от 100 000 рублей будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину запретить вывоз за пределы страны необработанной древесины.

Как пояснил глава государства, бесконтрольному вывозу нужно поставить «жесткий заслон». Для этого Владимир Путин предложил использовать цифровые технологии – запустить национальную информационную систему, которая включала бы в себя государственный лесной реестр в электронной форме, оформленный по общим для всех регионов правилам.