На Волге обнаружили топливное пятно площадью 5 000 кв. м

19:54 14.10.2020

Топливное пятно площадью 5 000 кв. метров обнаружено на поверхности Волги, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - сообщила Марковская.

На месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. Следствием проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, представители правительства региона выехали на место обнаружения топливного пятна. "Предположительно, минувшей ночью здесь произошел сброс нефтехимических продуктов с находившегося в акватории судна. На месте ведутся работы по обработке воды сорбентами и сбору загрязняющих веществ", - сообщила представитель министерства.