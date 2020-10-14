На Волге обнаружили топливное пятно площадью 5 000 кв. м

Топливное пятно площадью 5 000 кв. метров обнаружено на поверхности Волги, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.

"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - сообщила Марковская.

На месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. Следствием проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, представители правительства региона выехали на место обнаружения топливного пятна. "Предположительно, минувшей ночью здесь произошел сброс нефтехимических продуктов с находившегося в акватории судна. На месте ведутся работы по обработке воды сорбентами и сбору загрязняющих веществ", - сообщила представитель министерства.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.10.2020, 20:48
    Гость: Вася

    с Десяток (и более) лет назад уже предсказывалось , что вся , вся ! Карл , инфраструктура в России ветхая и требует огромных вложений на модернизацию , тогда еще были какие то деньги . Теперь все миллирды вылетели в трубу , а точнее осели самизнаетегде , так что остается только удивляться как оно вообще держится , и сколько еще нам подобных новостей придется читать в самом ближайшем будущем.

  4. 14.10.2020, 20:48
    Гость: Пенсионер

    Подозреваю, что это опять водоросли зацвели, как на Камчатке, техногенные аварии тут ни причем, можно не тратить миллионы на ученых и их исследования, я уже все исследовал - тему закрываем!

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