Россия открывает авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией

15:01 14.10.2020

Правительство РФ решило восстановить авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Первые самолеты в указанные государства вылетят 1 ноября. Рейс из Москвы в Сербию (Белград) и на Кубу (Кайо-Коко и Санта-Клара) будет осуществляться два раза в неделю, из Москвы в Японию (Токио) — один раз в неделю, также запланирован ежеденельный рейс из Владивостока в Токио.

Такое решение было принято на основе ряда критериев. Так, в указанных странах за две недели выявили меньше 40 новых заразившихся на 100 тыс. населения, суточный прирост за это же период не превышал 1%, а коэффициент распространения коронавируса за неделю был менее 1.

В августе Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное в марте из-за пандемии. Так, из РФ уже можно летать в Великобританию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ и на Мальдивы.