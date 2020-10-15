Мэрия Москвы не исключила распространение системы QR-кодов на госучреждения

16:27 15.10.2020

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил, что если эксперимент с QR-кодами для регистрации в ночных барах и развлекательных учреждения будет признан успешным, то подобная система чек-инов появится и в государственных учреждениях.

«Если он (эксперимент. - прим.ред.) будет удачным, то, я думаю, можно будет попробовать его применить, в первую очередь, может быть, на каких-то государственных учреждениях», - сказал Немерюк в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

При этом он отметил, что возможность распространения данной системы на частные учреждения пока не обсуждалась.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому попасть на дискотеки, бары, в ночные клубы и другие ночные развлекательные заведения можно будет только зарегистрировав номер своего мобильного телефона. В случае если у одного из посетителей будет обнаружен коронавирус, то все остальные будут об этом оповещаться с просьбой сесть на двухнедельный карантин.