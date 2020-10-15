Путин наградил Кудрина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

08:17 15.10.2020

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Счетной палаты Алексея Кудрина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что он был награжден за "большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля". Ранее Кудрин награждался "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.

Тем же указом Путин также наградил секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который стал обладателем ордена Александра Невского "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность". Такой же наградой был награжден и глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун, а также главврач московской станции скорой и неотложной помощи им А.С Пучкова Николай Плавунов.

Орденом Почета была награждена учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер "за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»". Данная акция была запущена для помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях эпидемии и самоизоляции - волонтеры помогали им получать продукты питания и другие необходимые вещи.

Тем же указом были присвоены почетные звания в различных областях.