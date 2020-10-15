Путин наградил Кудрина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Алексей Кудрин

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы Счетной палаты Алексея Кудрина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что он был награжден за "большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля". Ранее Кудрин награждался "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.

Тем же указом Путин также наградил секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который стал обладателем ордена Александра Невского "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность". Такой же наградой был награжден и глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун, а также главврач московской станции скорой и неотложной помощи им А.С Пучкова Николай Плавунов.

Орденом Почета была награждена учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер "за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»". Данная акция была запущена для помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях эпидемии и самоизоляции - волонтеры помогали им получать продукты питания и другие необходимые вещи. 

Тем же указом были присвоены почетные звания в различных областях. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2020, 19:49
    Гость: Лаврентий Павлович

    Надо было Нобиля дать!
    Почтенная ОПГе соберётся: СоЛЖЕницин, Горбачев, Мандейла, Обама...

  2. 15.10.2020, 17:40
    Гость: Петр

    А в одной передаче на ТВ (году так в 2005) Кудрин заявил: "Если мы будем инвестировать в экономику России, мы погубим страну." Видимо,такой подход Путину очень по душе.

  4. 15.10.2020, 16:09
    Гость: Nemo

    Лучше просто его поставить на малой родине. как он есть его самого. ну для остойчисвости вогнать кол с низу.

  5. 15.10.2020, 16:08
    Гость: шок

    за заслуги по планомерному уничтожению этого отечества,так наверное будет справедливо

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