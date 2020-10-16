31 декабря 2021 года будет в России нерабочим днем

10:42 16.10.2020

В 2021 году 31 декабря будет нерабочим днем. Постановление о переносе выходных дней в 2021 году подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

В документе говорится, что в связи с тем, что 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье и так как это нерабочие праздничные дни, то их было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, согласно постановлению, нерабочая суббота 20 февраля будет перенесена на понедельник, 22 февраля. Таким образом в феврале будет три нерабочих дня с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник).

Всего в 2021 году будет 7 праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней - с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня - с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (четыре дня - с четверга по воскресенье).