31 декабря 2021 года будет в России нерабочим днем

В 2021 году 31 декабря будет нерабочим днем. Постановление о переносе выходных дней в 2021 году подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

В документе говорится, что в связи с тем, что 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье и так как это нерабочие праздничные дни, то их было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

Кроме того, согласно постановлению, нерабочая суббота 20 февраля будет перенесена на понедельник, 22 февраля. Таким образом в феврале будет три нерабочих дня с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник).

Всего в 2021 году будет 7 праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней - с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня - с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (четыре дня - с четверга по воскресенье).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.10.2020, 20:41
    Гость: Сердечник

    когда-ж наиграются в переносы выходных и в праздники? Работать-то кто и когда будет? Мало вам было путинских ковидных дней что-ли, не нагулялись не наотдыхались?

  2. 16.10.2020, 16:17
    Гость: Шило

    Дык чо!!!? Цельный год, недопив!!!?
    Вы чо!!!? Сиравно, Вирусяка, никто не работает, пособия ждут, дубаки!!

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