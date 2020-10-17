Песков назвал причины рекордной убыли населения России
Принимаемые властями России меры в сфере демографической политики приносят свои плоды, без них убыль населения в РФ была бы более стремительной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию о том, что правительство РФ ухудшило прогноз по сокращению численности населения РФ в среднесрочной перспективе. В пятницу была опубликована обновленная версия единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, где говорится, что население РФ может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года.
Песков заявил, что есть объективные причины сокращения населения России. "Совпадение двух демографических ям (яма Великой Отечественной войны и яма, связанная с распадом СССР). Эти две ямы нас преследуют в нашей современной истории. Здесь они сошлись вместе, отсюда такие негативные тренды", - приводит его слова "Интерфакс".
Пресс-секретарь российского президента заверил, что власти страны принимают меры, чтобы улучшить ситуацию.
"Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что, если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Но, слава богу, этого не происходит. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с лишним миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас мало женщин, которые могут рожать детей", - заключил Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не провали?
Хватит врать и подпевать этому лгуну и лживой официальной версии. Подъём рождаемости был в конце правления Ельцина и до 2006г а потом снова пошел на спад. Песков ищет "ямы" там где в своё время Улюкаев "искал дно".
Зажирели? 70% трудоспособного населения живут на ЗП на уровне МРОТ, в стране уровень безработицы выше чем в Испании и Италии!
Налоговое бремя в РФ самое мощное в мире. За последние пять лет в РФ принято более 4000 новых налогов!
Уровень жизни в стране с индексном безопасности и комфортного проживания на уровне Ботсваны и Камеруна!
ДВА фактора способствуют повышению уровня рождаемости- достойная работа с хорошей ЗП и своё личное жильё. Не того не другого в России НЕТ! И Гегемон сделал всё, что бы и не было этого. Работа исчезает, из перечная обучающих программ техникумов исчезли уже более 112 профессий! А что бы получить своё жильё нужно или быть в криминальным кругах или стать рабом банка на четверть века. Что Гегемон и предлагал- "идите и берите ипотеку если сможете", При средней ЗП в РФ 26тр ежемесячная сумма взносов за ипотеку составляет от 30 до 62тыс рублей!
гн.Пескоф известный демограф, и объясняет толково: оказывается, что наши тётки от изобилия и хорошей жизни уже рожать не хотят и даже не умеют! А выхода из печальной ситуации гн.Пескоф не знает, иначе сказал бы. Но выход простой, естественные демографические всплески наблюдались всегда при отключении электричества. Надо периодически вырубать свет, телевизор и интернет и всё наладится! Детородные девки не смогут селфи своей морды или задницы в инстаграме публиковать а бесплатно займутся более приятными забавами, но питание и жильё надо обеспечить, не в шалаше же на морозе демографию спасать. Дайте же людям приличные условия! Как говорилось в старой русской присказке: - "Был бы угол, а жених найдётся!" А вот с этим-то и проблема, "денег нет, но вы держитесь!" Вот так все, каждая и каждый стоят и держатся, боятся отморозить. А скрытый потенциал нашего народа огромен! Кажется, ещё Ромен Роллан будучи с визитом в СССР сказал, проходя мимо отдела женского белья в ГУМе: - "Боже мой! При таком белье и такая рождаемость!" Понимал мужик кое-что кое-в-чём! Короче, гн.Пескоф, выступая с пустыми комментариями демографию не вытянуть, "тушите свет,батона!"
Да и сам Песков, похоже, не собирается задерживаться в России надолго.
"Песков заявил, что есть объективные причины сокращения населения России."
Ясен пень, какой же ты политик если не сможешь объяснить, почему. А вот коммунисты после войны через два года отменили талоны, и Сталин ежегодно(что интересно обычно к первому апреля) выступая по радио сообщал, о снижение цен на продукты и товары первой необходимости.