Песков назвал причины рекордной убыли населения России

21:21 17.10.2020

Принимаемые властями России меры в сфере демографической политики приносят свои плоды, без них убыль населения в РФ была бы более стремительной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию о том, что правительство РФ ухудшило прогноз по сокращению численности населения РФ в среднесрочной перспективе. В пятницу была опубликована обновленная версия единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, где говорится, что население РФ может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года.

Песков заявил, что есть объективные причины сокращения населения России. "Совпадение двух демографических ям (яма Великой Отечественной войны и яма, связанная с распадом СССР). Эти две ямы нас преследуют в нашей современной истории. Здесь они сошлись вместе, отсюда такие негативные тренды", - приводит его слова "Интерфакс".

Пресс-секретарь российского президента заверил, что власти страны принимают меры, чтобы улучшить ситуацию.

"Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что, если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Но, слава богу, этого не происходит. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с лишним миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас мало женщин, которые могут рожать детей", - заключил Песков.