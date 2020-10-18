Число мигрантов в Москве в 2020 году снизилось на 40%

Гастарбайтеры © KM.RU, Алексей Белкин

В нынешнем году число трудовых мигрантов в столице снизилось на 40%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, снижение числа мигрантов отразилось на занятости в городских службах, в частности на временных работах по уборке города.

«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам»,— цитирует  Собянина «Коммерсант».

Столичный мэр отметил, что снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве. Особенно это касается жилищно-коммунальной сферы, где задействованы сезонные рабочие. «Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах»,— сказал он.

Этот вопрос решается за счет механизациии и привлечения людей из других регионов, заявил Собянин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.10.2020, 15:30
    Гость: Разложили народ, а теперь воют

    В старое время с метлой работал родной татарин. Где он теперь? Татар в Москве 1 млн.

  5. 18.10.2020, 14:54
    Гость: Оттудова

    МВД по Москве этим летом спалило конторы по выводу гастарбайтерами денег. Вот и наступили, в результате, на хвост Босянину и Кͦ. ))

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