Число мигрантов в Москве в 2020 году снизилось на 40%
В нынешнем году число трудовых мигрантов в столице снизилось на 40%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, снижение числа мигрантов отразилось на занятости в городских службах, в частности на временных работах по уборке города.
«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам»,— цитирует Собянина «Коммерсант».
Столичный мэр отметил, что снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве. Особенно это касается жилищно-коммунальной сферы, где задействованы сезонные рабочие. «Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах»,— сказал он.
Этот вопрос решается за счет механизациии и привлечения людей из других регионов, заявил Собянин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уже и мигранты из России бегут ? Не верю.
В старое время с метлой работал родной татарин. Где он теперь? Татар в Москве 1 млн.
Знал бы ты эти гроши, сам бы на них подписался.
зеков работать?
МВД по Москве этим летом спалило конторы по выводу гастарбайтерами денег. Вот и наступили, в результате, на хвост Босянину и Кͦ. ))