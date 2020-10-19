Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

11:46 19.10.2020

Самый высокий доход из «удаленщиков» наблюдается у программиста-аналитика 1С с четырехлетним опытом работы. Зарплата на этой вакансии составит 270 тысяч рублей. Полный список доходов на дистанционной работе перечислили эксперты сервиса «Работа.ру». Результаты исследования приводит РИА Новости.

В то же время менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте готовы платить от 200 тысяч рублей. В требования к сотруднику входят пятилетний опыт работы и знание иностранных языков. Тройку лидеров замыкает backend-разработчик в «Сберавто». За удаленную работу ему предлагают от 180 тысяч рублей в месяц.

Главным требованием для данной вакансии является знание языка программирования Golang, а также навык пользования ПО Docker и Kubernetes. На доход до 140 тысяч рублей в месяц может рассчитывать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3.

Ранее россиян спросили, какой зарплаты им будет достаточно для счастливой жизни. Как выяснилось, в среднем граждан устроила бы сумма 100-150 тысяч рублей в месяц. Порядка 43% опрошенных сказали, что хотели бы получать как минимум в десять раз больше, чем сейчас, а еще 8% заявили, что для счастья им нужно не меньше миллиона долларов.