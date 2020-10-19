Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Самый высокий доход из «удаленщиков» наблюдается у программиста-аналитика 1С с четырехлетним опытом работы. Зарплата на этой вакансии составит 270 тысяч рублей. Полный список доходов на дистанционной работе перечислили эксперты сервиса «Работа.ру». Результаты исследования приводит РИА Новости.
В то же время менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте готовы платить от 200 тысяч рублей. В требования к сотруднику входят пятилетний опыт работы и знание иностранных языков. Тройку лидеров замыкает backend-разработчик в «Сберавто». За удаленную работу ему предлагают от 180 тысяч рублей в месяц.
Главным требованием для данной вакансии является знание языка программирования Golang, а также навык пользования ПО Docker и Kubernetes. На доход до 140 тысяч рублей в месяц может рассчитывать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3.
Ранее россиян спросили, какой зарплаты им будет достаточно для счастливой жизни. Как выяснилось, в среднем граждан устроила бы сумма 100-150 тысяч рублей в месяц. Порядка 43% опрошенных сказали, что хотели бы получать как минимум в десять раз больше, чем сейчас, а еще 8% заявили, что для счастья им нужно не меньше миллиона долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ребята не скипидарте мозги, экономика: товар, деньги, товар! Кому ваша вертрухальная реальность нужна? Нет натур продукта, нет денег, хоть запраграмируйся.
был наш вождь и учитель Ленин в Разливе.
Дворник? Не? Тогда может быть фрезеровщик? Или, на худой конец, пекарь?
А президент В.В.Путин работает на удалёнке бесплатно? Там все на удалёнку откинулись, один Собянин по городу мигрирует. Этот вывод следует из того, что показывает телевидение, там Путин сидит перед иконостасом из мониторов, а там весь Олимп на удалёнке страдает, лица скорбные, будто хоронят кого, но онлайн. Их тоже бесплатно показывают? Где цифры скромных вознаграждений каждого сермяжного олимпожителя?
Работа "на дому",была всегда!Откуда этот термин взялся в обиходе?"Удаление" ,понятие из артиллерии,авиации,астрономии,географии,....Кто эту "дурь" запустил из "знатоков словесности"?