Минфин предложил сократить 100 тысяч должностей в российской армии
Минфин России предложил оптимизировать бюджет за счет затрат на Вооруженные силы. Сокращение расходов на армию предполагает сокращение ее численности, отмену надбавки к индексации пенсий, увеличение срока выслуги лет и периода получения военной ипотеки. Об этом узнала газета «Известия».
Первым пунктом военной реформы значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Учитывая указ президента Владимира Путина от 2018 года, в котором численность войск установлена в размере чуть более миллиона человек, речь идет о сокращении 100 тысяч силовиков. Согласно инициативе, сокращение штата ВС произойдет за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, — медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.
Также в министерстве предложили увеличить с 20 до 25 лет срок выслуги, после которой военнослужащий имеет право на получение пенсии. В настоящее время годы обучения в военном вузе засчитываются как выслуга. Согласно обсуждаемому документу, университетские годы в стаж работы входить не должны.
Кроме того, Минфин предлагает увеличить срок службы до права на «военную ипотеку»: офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учебы, солдатам или сержантам-контрактникам — с трех до восьми лет службы.
Официально в Министерстве финансов еще не комментировали публикацию в СМИ проекта документа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Министерство обороны предложило сократить 200 000 должностей в Министерстве финансов РФ. Кто победит???
что в Израиле 50 человек на место, чтобы служить в "горячей точке". Хотя это мы и без тебя знаем. Потому что Израиль - это "непотопляемый авианосец США".
А кто собирается нападать на пиндосию, которая только за последние годы потратила почти 3 ТРИЛЛИОНА у.е.??? И собирается тратить дальше...
У металлургов, шахтеров, химиков и рабочих многих специальностей пенсия значительно выше, чем у военных...Про управленцев госслужбы молчу вообще...Там пенсия выше военной в разы...Ну, а тебе, диванный червь, предлагаю съездить и поучаствовать хоть в одном КШУ с полевым выходом...Комменты потом оставишь, если сил хватит...
ты наверное владелец заводов , домов, пароходов, приисков, лесов, алюминия, урана... или у тебя персональная пенсия как у жен бывших президентов и видимо будешь защищать это своими руками на лазурных берегах не щадя живота до последней капли крови. Или за вашу собственность должны гибнуть честные труженики у которых детей не всегда есть чем покормить. Наемная армия сильна только в мирное время, а в военное время сильна та армия которая защищает все что связано с понятием РОДИНА (общенародное достояние, своих близких, поля , леса, недра, водоемы, горы....) Самая великая и могучая наемная армия проиграла маленькому Вьетнаму потому что наемники -это те же киллеры. Если финансисты-либералы будут определять какой должна быть армия, то не будет ни армии ни флота. Будет то же, что с образованием, медициной, машиностроением и станкостроением, самолетостроением, сельским хозяйством....