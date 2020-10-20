Минфин предложил сократить 100 тысяч должностей в российской армии

10:39 20.10.2020

Минфин России предложил оптимизировать бюджет за счет затрат на Вооруженные силы. Сокращение расходов на армию предполагает сокращение ее численности, отмену надбавки к индексации пенсий, увеличение срока выслуги лет и периода получения военной ипотеки. Об этом узнала газета «Известия».

Первым пунктом военной реформы значится сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Учитывая указ президента Владимира Путина от 2018 года, в котором численность войск установлена в размере чуть более миллиона человек, речь идет о сокращении 100 тысяч силовиков. Согласно инициативе, сокращение штата ВС произойдет за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, — медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.

Также в министерстве предложили увеличить с 20 до 25 лет срок выслуги, после которой военнослужащий имеет право на получение пенсии. В настоящее время годы обучения в военном вузе засчитываются как выслуга. Согласно обсуждаемому документу, университетские годы в стаж работы входить не должны.

Кроме того, Минфин предлагает увеличить срок службы до права на «военную ипотеку»: офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учебы, солдатам или сержантам-контрактникам — с трех до восьми лет службы.

Официально в Министерстве финансов еще не комментировали публикацию в СМИ проекта документа.