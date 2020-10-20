Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала

15:58 20.10.2020

Москва согласилась на предложение американской стороны о взаимной заморозке ядерных арсеналов, чтобы продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на год. Об этом заявили в МИД России.

«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться дополнительными требованиями США», — говорится в релизе МИД.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. Таким образом, пояснил глава государства, появится возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам разоружения.

13 октября стало известно о новом предложении США по продлению договора. Об этом впервые заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия. — РБК) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — заявил он, назвав это предложение джентльменским. По словам Биллингсли, Штаты достигли «принципиального» соглашения с Москвой и готовы к сделке «уже завтра».