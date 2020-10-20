Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала
Москва согласилась на предложение американской стороны о взаимной заморозке ядерных арсеналов, чтобы продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на год. Об этом заявили в МИД России.
«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться дополнительными требованиями США», — говорится в релизе МИД.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. Таким образом, пояснил глава государства, появится возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам разоружения.
13 октября стало известно о новом предложении США по продлению договора. Об этом впервые заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
«Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они (Россия. — РБК) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — заявил он, назвав это предложение джентльменским. По словам Биллингсли, Штаты достигли «принципиального» соглашения с Москвой и готовы к сделке «уже завтра».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"..США где царит пред революционная обстановка."
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Вряд ли дойдет до революции...а вот локальные бои возможны..
Есть сведения, что полицейские офицеры в Нью-Йорке получили предписание быть готовыми к большим беспорядкам с 25 октября и до Нового года..
Припоминаю, как Эрдоган через слово произносил: "Мой дорогой друг Владимир". Но ни разу не слышал от Владимира: "Мой друг Реджеп - даже без дорогой". Что является признаком наличия ещё некоторой "вменяемости", как минимум. Так что, я думаю, упрощать не надо ...
Я что, на президента похож? :)
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Хотите разобраться - читайте доклады РЭНД.. недавно обнаружил, что многое есть в сети на русском..
Насчёт кольца - это, в основном, для изматывания экономики...ещё возможен блицкриг в Молдове..(Приднестровье)..
Но думаю, чем нас сильнее жмут, тем больше у нас стратегических средств..ещё немного прижмут, и какие-нибудь лучи смерти появятся :)
Вон как Трамп уже всех пугает - супе-пупер пушками на кораблях это явно про "рельсотрон Арцимовича" (наша идея 1951 года) - мы эту тему вообще не трогаем.. пушки практически неработоспособны..
Это все не нужно. Чем больше стоит ракет направленных на запад на боевом дежурстве тем тем спокойней спиться всем живущим в РФии..
Мы не можем договариваться с западом так как там не с кем. Тем более со США где царит пред революционная обстановка.
С договором пока всё ясно. :) "ПОСЕЙДОНЫ" отзывать не будем, как и ликвидировать 2 полка Авангардов. Хотя там полки маленькие, " полк, состоящий из 2-х ракет, в каждой из которых по 3 планирующих блока."
Но 6 неуловимых блоков по особо важным объектам - немало..особенно плюс те несколько сотен "старых средств"
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Но вот сегодня прослушал интересное выступление Маслова(директор дальневосточного института) - специалиста по Китаю.. он, к слову, много интересного рассказывает, например, про финансирование стартапов в Китае..ПРОГРАММА "ВОСТОЧНАЯ ШКАТУЛКА" ВЕСТИ FM- "Китай не зря вкладывался в цифровые технологии" - ищите, интересно..как и вообще всё про Китай..
Но в данном случае он что ещё сказал -он там со студентами обсуждали наш и китайский материал о разработки вакцины от коронавируса..точнее, обсуждают оценки в сетях..
Китайцы тоже, как и мы, 2 вакцины испытывают, ещё две на подходе..как примерно и наши..
Наши на правительство ругаются, мол ничего не получится, все неправда - ну, да это сами знаете..
А китайцы своими вакцинами гордятся и даже предлагают помочь всему человечеству даром..
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С ТАКИМ НАРОДОМ И ПРОИГРАТЬ СЛОЖНО..