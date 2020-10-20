Энергоснабжение Тувы восстановлено по резервной линии

11:32 20.10.2020

Магистральные электрические сети Сибири восстановили электроснабжение Тувы по резервной линии после аварийного отключения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

Одна из линий отключилась после срабатывания защитной автоматики в 12:18 (08:18 по московскому времени). Социально значимые объекты получали энергию от резервных источников, отметили в компании.

В свою очередь в сообщении Минэнерго РФ говорится, что 20 октября в 08:18 по Москве отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 220 кВ Ергаки - Туран (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Сибири"). Были обесточены подстанции Туран, Кызылская, Чадан, Ак-Довурак. Без электроснабжения оставались порядка 300 тысяч бытовых потребителей республики (мощность - 118 МВт).

Во время сбоя социально значимые объекты получали энергию от резервных источников. Бригады энергетиков ведут работы на месте повреждения.

Ранее во вторник мэрия Кызыла сообщила об аварийном отключении электроснабжения. Глава республики Шолбан Кара-оол рассказал, что энергосбой произошел при попытке перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний.