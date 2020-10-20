В Крыму создали вакцину от коронавируса, которую нужно вдыхать

01:02 20.10.2020

Специалисты Крымского университета им. Вернадского разработали новую вакцину от коронавируса, основным преимуществом которой является возможность интраназального приема (посредством вдыхания).

По словам руководителя лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцента кафедры биохимии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимира Оберемока, при создании препарата были использованы как знания из области вирусологии, так и из сферы генетики.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», - цитирует РИА Новости слова Оберемока.

Также Оберемок отметил,что вакцина готова к лабораторным испытаниям, но в настоящее время ученым для продолжения работы не хватает финансирования.