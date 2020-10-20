В Крыму создали вакцину от коронавируса, которую нужно вдыхать
Специалисты Крымского университета им. Вернадского разработали новую вакцину от коронавируса, основным преимуществом которой является возможность интраназального приема (посредством вдыхания).
По словам руководителя лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцента кафедры биохимии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимира Оберемока, при создании препарата были использованы как знания из области вирусологии, так и из сферы генетики.
«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», - цитирует РИА Новости слова Оберемока.
Также Оберемок отметил,что вакцина готова к лабораторным испытаниям, но в настоящее время ученым для продолжения работы не хватает финансирования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
отказывают в вакцинации от гриппа.
В Украине тоже разрабатывают свою "вакцину", которая действует путем вдыхания. Они использование канабиса собираются легализовать. Но а если серьезно, то идея, положенная в основу крымской вакцины, хорошая. Не понятно только почему финансирование на продолжение этих работ не выделяется в полном объеме.
Не расстраивайся, что ты украинец! Бывает и хуже. Переезжай в Канаду - станешь канадцем...
Кто проверил и доказал эффективность и безопасность крымской вакцины? Болтать не мешки таскать.
и любовно назвали травкой.