В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-замглавы Росгвардии
Бывший заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко был задержан в среду в Москве военными следователями СКР, сообщает "Коммерсант".
В среду утром у него в квартире прошел обыск в рамках возбужденного накануне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом для расследования, по предварительным данным, стали результаты проверки военной прокуратуры, начатой по инициативе руководства Росгвардии.
Внимание следствия привлекло нежилое помещение в Балашихе, которое принадлежит жене генерала Галине Милейко. Выяснилось, что сам этот дом был в свое время построен для семей военнослужащих тогда еще внутренних войск МВД. В 2012 году помещение общей площадью 232,3 кв. м оказалось в собственности супруги Милейко, а в нем самом открылась парикмахерская.
По версии СКР, сначала с помощью подложных документов помещения будущей парикмахерской были оформлены на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали по заниженной стоимости, всего за 980 тыс. руб., уже самой Галине Милейко. Между тем, по предварительной оценке следствия, стоимость помещения составляет порядка 21 млн руб.
С 2017 года Сергей Милейко в звании генерал-лейтенанта был заместителем директора, курирующим тыловые вопросы, включая департамент госзакупок. Но уже в 2019 году после соответствующей служебной проверки со стороны руководства Росгвардии он покинул свой пост.
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Понять и простить!
Научная теория доктора Ломброзо была ранее раскритикована, так-как под его портрет преступника более всего подходили члены правительства. Но судя по сегодняшним реалиям Ломброзо оказался прав, если по его теории рассмотреть российское правительство там одни бандитские рожи.
Любого интенданта через год службы можно смело вешать без суда и следствия.
цирюльник.
— легион.