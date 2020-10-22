В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-замглавы Росгвардии

00:08 22.10.2020

Бывший заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко был задержан в среду в Москве военными следователями СКР, сообщает "Коммерсант".

В среду утром у него в квартире прошел обыск в рамках возбужденного накануне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом для расследования, по предварительным данным, стали результаты проверки военной прокуратуры, начатой по инициативе руководства Росгвардии.

Внимание следствия привлекло нежилое помещение в Балашихе, которое принадлежит жене генерала Галине Милейко. Выяснилось, что сам этот дом был в свое время построен для семей военнослужащих тогда еще внутренних войск МВД. В 2012 году помещение общей площадью 232,3 кв. м оказалось в собственности супруги Милейко, а в нем самом открылась парикмахерская.

По версии СКР, сначала с помощью подложных документов помещения будущей парикмахерской были оформлены на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали по заниженной стоимости, всего за 980 тыс. руб., уже самой Галине Милейко. Между тем, по предварительной оценке следствия, стоимость помещения составляет порядка 21 млн руб.

С 2017 года Сергей Милейко в звании генерал-лейтенанта был заместителем директора, курирующим тыловые вопросы, включая департамент госзакупок. Но уже в 2019 году после соответствующей служебной проверки со стороны руководства Росгвардии он покинул свой пост.