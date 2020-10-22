Возраст НЕдожития: в каждом третьем регионе мужчины не доживают до 65 лет

14:11 22.10.2020

Ученые называют рискованное поведение главной причиной, почему разрыв между полами составляет 10 лет. А экономисты задают вопрос - куда же идут недоплаченные пенсии людям, которые до пенсии и не дожили?

Пенсионная реформа стала не только причиной народного гнева против правительства, но и шансом беспристрастно изучить один из главных демографических показателей – продолжительность жизни россиян. При всей радужности перспектив – россияне стали дольше жить, ура! – открываются новые подробности.

Средняя продолжительность жизни выросла до 73,34 лет, но мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. В 33 из 85 регионов они не доживают до 65 лет – пенсионного возраста для мужчин, который поставило в план российское правительство.

Географически закономерности не прослеживаются, в списке аутсайдеров, наряду с Магаданской, Новгородская, Кемеровская и Иркутская области, Камчатка и Коми. На Чукотке смертность среди сельского мужского населения составляет 52%. В 15 областях мужчины доживают как раз до 65 лет и отправятся с рабочего места прямиком на вечный покой. Все остальные, за исключением северокавказских республик, Москвы и Петербурга, проживут еще максимум пять лет по достижения 65-летнего возраста.

Есть еще чисто статистическая проблема – на Кавказе и в некоторых российских регионах численность населения завышена. Так они получают больше денег из федерального бюджета. Чем больше население – тем больше политического веса у губернатора.

На этот октябрь была намечена перепись населения, которую Росстат просит сдвинуть на будущий год из-за пандемии. Тогда демографические показатели будут снижены, например, для северокавказских республик, но продолжительность жизни там останется высокой - на уровне Москвы и Петербурга.

Тенденция более раннего ухода из жизни мужчин началась еще в 70-х годах прошлого столетия. Это не только российская, но и мировая проблема.

- Более ранний уход из жизни мужчин – серьёзнейший факт. За этим стоит много объяснений, но одно из них заключается в том, как говорил замечательный биолог Виген Геодакян, что если женщины обеспечивают стабильность системы, то мужчины обеспечивают её гибкость и быстрое реагирование в экстремальных ситуациях. С эволюционной точки зрения, за это приходится платить. Те, кто обеспечивает гибкость, всё время находятся в зоне риска, те и раньше уходят из жизни, - говорит психолог академик РАО, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Асмолов.

Кроме мировых трендов, в России есть свои специфические причины, почему у российских внуков много бабушек, но совсем мало дедушек. Экстремальные ситуации вызывают стресс, который мужчины в России снимают хорошо известным способом.

- Такая высокая смертность в первую очередь связана с тем, что в России достаточно сильно распространено рискованное поведение, а также безответственное поведение в плане курения и употребления крепкого алкоголя у мужчин. Женщины в России эмансипированы гораздо меньше, чем на Западе, они гораздо меньше курят и меньше пьют, - говорит независимый демограф Алексей Ракша.

В 2016 году более половины смертей в России среди мужчин были обусловлены поведенческими факторами риска. Каждый четвертый мужчина умирает от последствий курения, от чрезмерного употребления алкоголя – 18%. В возрастной группе от 15 до 49 лет ситуация еще более серьезная: причиной смерти 59% мужчин было их безрассудное поведение, а от алкоголя умирает каждый третий.

Если кто-то подумает, что это окончательные цифры, он сильно ошибется. Помимо прямых причин смертности, есть ещё и косвенные.

У каждого десятого мужчины активного возраста, умершего от инфаркта или инсульта, болезнь была вызвана чрезмерным употреблением алкоголя. Погибают в ДДП в результате вождения в нетрезвом виде, вследствие алкогольного опьянения наносят себе повреждения или гибнут от насилия, от психических расстройств и расстройств, связанных с алкоголизмом, в год умирают ещё 6% мужчин активного возраста.

От рака лёгких умирает в 7 раз больше мужчин, чем женщин, что напрямую связано с курением. От последствий употребления алкоголя количество смертей у мужчин превышает женскую смертность в 4,5 раза.

Цифры говорят сами за себя: губит людей не пиво, а водка. Поэтому Алексей Ракша считает, что государство должно в ускоренном темпе повышать акцизы на крепкий алкоголь так, чтобы для потребителя с повышением крепости напитка каждый грамм спирта обходился бы дороже, а не дешевле, как сейчас.

На вопрос, не приведёт ли повышение акцизов на алкоголь к тому, что большая часть семейного бюджета будет тратиться на водку, демограф отвечает категорическим нет:

- Нет, не приведёт! Рост цены и снижение доступности наркотиков приводит к снижению их потребления. Яркий пример – Якутия, где в двухстах сёлах запретили алкоголь, и Якутия вырвалась в лидеры по продолжительности жизни в Дальневосточном округе, а была в аутсайдерах.

Налоги на табак в России остаются одними из самых низких в мире. При этом, есть опыт Польши и Украины. После введения в этих странах высоких налогов на табачные изделия люди стали более активно отказываться от курения.

И конечно, без действующей системы здравоохранения и реальной диспансеризации продолжительность жизни повысить нельзя.

«Состояние медицины ужасное, все помешаны на бабле, про клятву Гиппократа все забыли, хотя и Советское время были большие нелады в этой сфере, но выручали знакомства и блат. А на скорой даже не хотят работать, только для вида ездят, а раньше помогали», пишет Владимир Левкин.

Николай Кузяев рассказывает: «Костян, Северный Сахалин, г. Оха, на город с населением 23 тыс. человек дают ОДИН талон к стоматологу. Люди ждут открытия границы в Китай, где любая медицинская помощь оказывается сразу, но за деньги.»

Все сделано, чтобы до пенсии не дожили, сокрушается Анатолий Пейнер. А у Михаила Комарова есть по этому поводу предложение:

«Надо сделать, как в Европе, по времени дожития. Время дожития в Европе в среднем 16 лет .... следовательно, на Чукотке мужики должны выходить в 43.7 года!!! Так будет честно , а не как они предложили по "Европейским стандартам"!!!!»

«Для чего подняли не обоснованный возраст выхода на пенсию ? А чтоб налоги и отчисления сбирать, а в будущем пенсию не платить, зная , что основная масса народа не доживает до пенсии . И-З-Д-Е-В-А-Т-Е-Л-Ь-С-Т-В-О над собственным народом», пишет Сергей Ивановский.

Демограф Алексей Ракша согласен с этими мнениями:

- Мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины, а пенсионный возраст у них наступает на пять лет позже, чем у женщин. Это несправедливо. Поэтому надо было повышать пенсионный возраст только для женщин. Повышение пенсионного возраста было неизбежно. Но делать это надо было гораздо раньше и постепенно, готовить к этому население и объяснять необходимость подобного решения, а не так, как это было сделано.

Ученые говорят, что смертность растет во времена социальных потрясений. Так было в 1994 году. Такой же всплеск был отмечен в 1998 и 2008 годах, и касался он также мужчин.

У такого демографического перекоса есть ещё одно измерение:

- Это чревато тем, что возникнет мощная социальная и психологическая дисгармония, касающаяся в буквальном смысле работоспособности и эффективности общества. Это приведёт к очень серьёзным дисгармониям и нарушениям. Безусловно, эти эволюционные вещи рано или поздно выступают на поверхность. Сейчас это начинает проявляться, - считает Александр Асмолов.

С наступлением пандемии мужская смертность не только не уменьшится, а, наоборот, повысится – мужчины заражаются чаще и болеют тяжелее. Поэтому дисгармония в обществе будет расти, а эмансипация женщин - усиливаться.

Авторы: Елена Иванова, Наталья Сейбиль