Бывший вице-президент «Евросети» задержан по делу об убийстве

17:05 23.10.2020

Бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин был задержан по делу об организации убийства (ст.105 и ст.30 УК).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Tadviser. Также отмечается, что информация о его задержании есть и в картотеке Хорошевского районного суда.

Заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу прошло 22 октября, но его результаты пока не известны.

Напомним, Левин в 2008 году (на тот момент вице-президент по безопасности «Евросети») был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении в 2003 году бывшего экспедитора ретейлера Андрея Власкина. В качестве обвиняемого по делу о вымогательстве следствие пыталось привлечь и Евгения Чичваркина (один из основателей «Евросети»), из-за чего он в конце 2008 года уехал в Великобританию.

В конце 2010 года суд присяжных оправдал Левина и других сотрудников компании, а в начале 2011-го прекратил уголовное дело против Чичваркина. В последствии Левин подал к Министерству финансов иск о компенсации и получил в 20 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

В настоящее время Борис Левин является членом совета директоров банка «Реалист», которым руководит один из совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion Олег Карчев. 21 октября в офисе Merlion прошли обыски, в рамках которых были задержаны руководители компании.