Бывший вице-президент «Евросети» задержан по делу об убийстве
Бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин был задержан по делу об организации убийства (ст.105 и ст.30 УК).
Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Tadviser. Также отмечается, что информация о его задержании есть и в картотеке Хорошевского районного суда.
Заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу прошло 22 октября, но его результаты пока не известны.
Напомним, Левин в 2008 году (на тот момент вице-президент по безопасности «Евросети») был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении в 2003 году бывшего экспедитора ретейлера Андрея Власкина. В качестве обвиняемого по делу о вымогательстве следствие пыталось привлечь и Евгения Чичваркина (один из основателей «Евросети»), из-за чего он в конце 2008 года уехал в Великобританию.
В конце 2010 года суд присяжных оправдал Левина и других сотрудников компании, а в начале 2011-го прекратил уголовное дело против Чичваркина. В последствии Левин подал к Министерству финансов иск о компенсации и получил в 20 млн рублей за незаконное уголовное преследование.
В настоящее время Борис Левин является членом совета директоров банка «Реалист», которым руководит один из совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion Олег Карчев. 21 октября в офисе Merlion прошли обыски, в рамках которых были задержаны руководители компании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не понятно к какому периоду его деятельности относится обвинение об организации убийства и кто этот убитый или потерпевший. В 2008 году дело против него было возбуждено откровенно липовое. Главная цель состояла в том чтобы отжать бизнес и прибрать к рукам "Евросеть". То, что за всем этим стояли силовики было известно сразу. Одного тогда прикрыли, другого вынудили дать деру в Великобританию. В итоге все обвинения были сняты, но значительно позже. А сама "Евросеть" тогда уже перешла в иные руки. Вот так у нас "бизнес" делается. Если своих мозгов не хватает чтобы изначально все организовать, то можно просто прибрать к рукам чужое. И силовики тут на подхвате находятся. Заказные уголовные дела лепят. А казна потом рассчитывается за их фокусы.
Один педик в Англии другой убийца. Евросеть - "кузница кадров".
Главное,пусть и во внесудебном порядке,сурово наказать скрывающегося от Правосудия главного фигуранта убийства - чичварку.
И не новичком каким-то,а реальным Дихлофосом :)