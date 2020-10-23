Россияне набрали кредитов на 19 триллионов рублей

10:08 23.10.2020

По состоянию на начало сентября россияне набрали кредитов на 19,6 триллиона рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что это на 2,2 триллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным кредитных бюро, на текущий момент на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долгов, против прошлогодних - 1,5. Всего в 2020 году было заключено 80,1 млн контрактов с банками и микрофинансовыми организациями. Это на 3,8 млн больше, чем годом ранее.

Чаще всего россияне берут в долг на товары первой необходимости, для перекридотования и погашения других кредитов, оплаты лечения, погашения долгов по ЖКХ, покупку одежды и обуви.