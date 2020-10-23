Россияне набрали кредитов на 19 триллионов рублей

По состоянию на начало сентября россияне набрали кредитов на 19,6 триллиона рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что это на 2,2 триллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

По данным кредитных бюро, на текущий момент на одного клиента кредитных учреждений приходится 1,55 долгов, против прошлогодних - 1,5. Всего в 2020 году было заключено 80,1 млн контрактов с банками и микрофинансовыми организациями. Это на 3,8 млн больше, чем годом ранее.

Чаще всего россияне берут в долг на товары первой необходимости, для перекридотования и погашения других кредитов, оплаты лечения, погашения долгов по ЖКХ, покупку одежды и обуви. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.10.2020, 11:13
    Гость: термит

    Зарплата искусственно сделана такая, чтобы как можно больше народа попадала в ростовщихищническую кабалу!

  4. 23.10.2020, 10:56
    Гость: Nic

    Было бы ужасно,если население брало кредиты и переводило в виде валюты за границу,но этого не происходит.
    Не смогут оплатить кредит? Соболезнование сбербанку и пожелание ещё ему заработков.

  5. 23.10.2020, 10:46
    Гость: член Госсовета

    Жаль Беларусь и Украина, не желают разделить с нами, наш праздник жизни.

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