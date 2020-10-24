«Поколение одного пальца» бьет тревогу: смартфон деформирует часть тела

18:37 24.10.2020

Те, кто ни на секунду не разлучается со своим смартфоном, заметили пренеприятный побочный эффект от постоянного контакта с гаджетом

Пользователи начали выкладывать в Сети фото и видео своих пугающих открытий. Их виртуальный крик о помощи был услышан медиками.

Сейчас трудно найти человека, который пользовался бы смартфоном меньше 3 раз в день. Кто бы мог подумать, что частое погружение в виртуальное пространство плохо отразится на внешнем виде юзеров. Активные пользователи Паутины стали размещать в социальных сетях изображения и ролики своих мизинцев с небольшой вмятиной. А появилась она в аккурат после постоянного интернет-серфинга. Мизинец искривился у тех, кто держал телефон одним способом: большой палец находился перед экраном, а задняя часть устройства опиралась на мизинец.

Врачи заявили, что самый малый палец просто не выдерживает такой нагрузки. В итоге появляется деформация. В народе ее сразу окрестили мизинцем смартфона. Фармацевт британской компании «LloydsPharmacy» Pareena Patel считает, что чрезмерное использование телефона влияет на мышечную функцию и способно привести к повреждению суставов. Клинических доказательств этому пока нет, но изменение формы мизинца может происходить из-за большой и постоянной нагрузки на палец.

Фармацевт добавил, что постоянное держание в руке смартфона способно спровоцировать боль в большом пальце или нарушить моторику. Для снятия болевого ощущения специалист рекомендует сжать руку в кулак, затем осторожно расслабить и растянуть пальцы. Проделывать этот трюк желательно пятикратно по 5 раз в день. Еще один способ – положить телефон на ровную поверхность, чтобы не приходилось брать его в руки и сгибать пальцы. К тому же иногда в этом нет необходимости. Особенно если речь идет о виртуальном самообразовании. Многие сейчас стремятся самостоятельно освоить разговорный английский, переписываются с носителями языка, слушают английские подкасты.

Но наиболее системное и продуктивное обучение разговорному английскому без вреда для здоровья – это дистанционные курсы с регулярной речевой практикой. Студентам Wall Street English не нужно постоянно напрягать свои пальцы и выполнять типовые упражнения, нажимая на экран. 80 % учебного времени – это речевая практика. Слушатели обсуждают актуальные темы, знакомятся с современными фразами англичан и разными акцентами. Они дистанционно и с головой погружаются в языковую среду уже на первом уроке. Учащиеся школы смотрят образовательный ситком, ставят британское произношение в инновационной программе Advanced Speech Recognition, индивидуально консультируются с педагогами-носителями английского языка в режиме онлайн, записываются на дистанционные факультативы Social clubs (для тренировки беглости речи) и Complementary classes (для разбора грамматических правил). Слушатели получают круглосуточный доступ к электронной платформе с учебными пособиями и онлайн-сообществом единомышленников. Заниматься и общаться со студентами из других стран они могут с любого устройства в удобное для них время и в комфортном темпе.