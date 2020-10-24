Ученые химфака МГУ нашли следы ракетного топлива в пробах воды с Камчатки

20:16 24.10.2020

Лаборатория химического факультета МГУ обнаружила в одной из проб, собранных у побережья Камчатки, следы распада ракетного топлива, сообщил независимый эколог Георгий Каваносян в выпуске YouTube-канала "Редакция".

Речь идет о двух продуктах распада гептила - нитрозодиметиламине и тетраметил-2-тетразене. "Благодаря тому, что мы нашли двумя разными методами два этих продукта распада, мы делаем практически спропроцентное заявление, что исходное вещество, которое было в воде, - это гептил", - сказал Каваносян. Он отметил, что эти вещества "вообще никак" не могут сами по себе находиться в природе и могли появиться только техногенным путем, пишет Newsru.com.

В эфире была показана копия заключения лаборатории химфака МГУ, подписанная деканом факультета, руководителем Аналитического центра МГУ, членом-корреспондентом РАН профессором Степаном Калмыковым. Ученый объяснил в интервью, что продукты распада гептила нашли при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии с двумя видами детекторов и масс-спектрометрии. Он подчеркнул, что следы распада гептила были найдены только в одной пробе воды из 20 образцов, собранных в разных местах.

Отвечая на вопрос, могли ли какие-либо другие химикаты окислиться до таких же продуктов распада, Калмыков сообщил, что это "крайне маловероятно", так как это "два независимых продукта, которые были определены двумя независимыми методами".

Каваносян отметил, что до сих пор в общем доступе не публиковалось ни одного анализа, который бы рассматривал именно продукты распада/трансформации ракетного топлива. По словам Каваносяна, говорить о том, что гептил мог стать причиной гибели морских организмов на Камчатке, по одной пробе нельзя, необходимы дополнительные обследования.

Следственный комитет России рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива. В ведомстве заявили, что в исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено, а у пострадавших людей в результате биохимических экспертиз не выявлено признаков токсического отравления. "Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", - считают в СК.