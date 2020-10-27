Второй за год глава мусорного оператора ушел в отставку

Фото с сайта reo.ru

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Илья Гудков покидает свой пост. Об этом заявили 27 октября в Минприроды. Решение принято после разработки федеральной схемы по обращению с отходами, которая по оценке ведомства, является «фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности».

«Восемь месяцев не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной (создание федеральной схемы сбора). Справился я с ним или нет, судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением», — сказал Гудков.

В ближайшее время схему рассмотрит Минприроды, а затем она будет утверждаться в правительстве.

Отметим, что Илья Гудков, как и его предшественник Денис Буцаев, возглавлял РЭО меньше года. Сама компания существует с начала 2019 года. Замену предшественника Гудкова Денису Буцаеву, ушедшего в отставку в ноябре 2019-го, искали несколько месяцев. После него на кресло главы РЭО прочили бывшего главу Минстроя Михаила Меня.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2020, 16:45
    Гость: 007

    Ну, да! Все верно! Скоро ещё и требовать Отчёт начнут, итоги подводить… а так хапнул и уволился!!! Путинизм, однако!

  2. 27.10.2020, 16:45
    Гость: Сократ

    Расстрельная должность. Как сфера управления сельским хозяйством в советскую эпоху.

  3. 27.10.2020, 16:39
    Гость: Шило

    Это и понятно! Когда делаешь схему, под себя, долго не играешь! А других схем, у нас, нет!

  5. 27.10.2020, 16:28
    Гость: Ну

    значит полгода достаточно чтобы обеспечить безбедное будущее себе и близким. А горы мусорных свалок растут с ускорением свободного падения только ввысь.

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