Каждая пятая компания России оказалась не в состоянии платить налоги

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В скором времени почти каждая пятая компания в России (19%) будет не в состоянии платить налоги из-за финансовых проблем, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР).

Проблемы связаны не только со второй волной коронавируса и ожиданием принятия новых ограничений, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам. В итоге бизнесу придется платить налоги не только за текущий период, но и за прошедшие.

Вопреки небольшому восстановлению экономики в летний период, многие предприятия столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих поставщиков и клиентов. С этой проблемой чаще всего сталкивается средний бизнес, который не попал под меры поддержки кабмина и у которого меньше возможностей получить кредит.

«Компаниями совершались какие-то действия, которые привели к формированию налоговой базы, но поставщики и клиенты задерживают оплату за оказанные услуги или поставленные товары, – поясняет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. – В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их нечем». 

В 2020 году, по официальным данным ФНС, мерами налоговой поддержки субъекты МСП и самозанятые воспользовались в 117 500 случаях. Все они пришлись на первую волну COVID-19. Новых мер поддержки российские власти пока не анонсировали.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2020, 16:07
    Гость: Иван Иваныч

    Ну придуриваться, искать схемы ухода от налогов, наши " каждые пятые компании" мастера.

  3. 28.10.2020, 12:37
    Гость: stalker

    "Каждая пятая компания России оказалась не в состоянии платить налоги". То есть, по сути это уже банкроты. Причем можно говорить о массовом явлении. При нормальной экономической модели в стране такое не возможно. При нормальной. Но это не про нас и не для нас.

  4. 28.10.2020, 12:16
    Гость: личный опыт

    России объявлена третья мировая биологическая прокси-война силами НАТО и СШП.

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