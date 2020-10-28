Каждая пятая компания России оказалась не в состоянии платить налоги

11:57 28.10.2020

В скором времени почти каждая пятая компания в России (19%) будет не в состоянии платить налоги из-за финансовых проблем, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР).

Проблемы связаны не только со второй волной коронавируса и ожиданием принятия новых ограничений, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам. В итоге бизнесу придется платить налоги не только за текущий период, но и за прошедшие.

Вопреки небольшому восстановлению экономики в летний период, многие предприятия столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих поставщиков и клиентов. С этой проблемой чаще всего сталкивается средний бизнес, который не попал под меры поддержки кабмина и у которого меньше возможностей получить кредит.

«Компаниями совершались какие-то действия, которые привели к формированию налоговой базы, но поставщики и клиенты задерживают оплату за оказанные услуги или поставленные товары, – поясняет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. – В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их нечем».

В 2020 году, по официальным данным ФНС, мерами налоговой поддержки субъекты МСП и самозанятые воспользовались в 117 500 случаях. Все они пришлись на первую волну COVID-19. Новых мер поддержки российские власти пока не анонсировали.