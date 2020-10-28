Госдума закрепила приоритет Конституции над международным правом
Госдума 28 октября в третьем, окончательном чтении приняла президентский закон о приоритете Конституции России над нормами международного права. Поправки будут внесены в закон «О безопасности».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что статью 7 закона «О безопасности» дополнят положением, согласно которому «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ».
Теперь разбираться в каждом конкретном случае будет Конституционный суд. «Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой подчеркнул, что с принятием изменений Россия открывает новую страницу в своем развитии, пишет «Российская газета». «Мы фактически отменяем полуколониальный принцип верховенства некоторых международных норм над нашей российской Конституцией, - заявил он. - Это политически очень важно».
Вместе с этим Госдума также приняла закон о порядке назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. Глав этих ведомств теперь будут назначать после консультации с Советом Федерации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теперь международные договора будут заключать с опаской, если будут.
Статья 15
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Там даже не о международном праве речь идет. А о международном договоре. То есть любой международный договор выше закона.
Суров чересчур к своевольникам он,
Чинить произвол не даёт им упёрто...
"Естественно" лучше послать его к чёрту!
это же еще не де факто. И это не означает отмену уплаты взносов в ПАСЕ, ОБСЕ и другие бесполезные для россиян клубы "рогов и копыт".
— позади «Макдональдс»!