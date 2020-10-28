Госдума закрепила приоритет Конституции над международным правом

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Госдума 28 октября в третьем, окончательном чтении приняла президентский закон о приоритете Конституции России над нормами международного права. Поправки будут внесены в закон «О безопасности».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что статью 7 закона «О безопасности» дополнят положением, согласно которому «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ».

Теперь разбираться в каждом конкретном случае будет Конституционный суд. «Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой подчеркнул, что с принятием изменений Россия открывает новую страницу в своем развитии, пишет «Российская газета». «Мы фактически отменяем полуколониальный принцип верховенства некоторых международных норм над нашей российской Конституцией, - заявил он. - Это политически очень важно». 

Вместе с этим Госдума также приняла закон о порядке назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. Глав этих ведомств теперь будут назначать после консультации с Советом Федерации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.10.2020, 16:46
    Гость: Ну и где там приоритет? Читайте первоисточник - Конституцию:

    Статья 15

    4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

    Там даже не о международном праве речь идет. А о международном договоре. То есть любой международный договор выше закона.

  3. 28.10.2020, 16:45
    Гость: Хапугам не писан всемирный закон:

    Суров чересчур к своевольникам он,
    Чинить произвол не даёт им упёрто...
    "Естественно" лучше послать его к чёрту!

  4. 28.10.2020, 15:51
    Гость: Ну

    это же еще не де факто. И это не означает отмену уплаты взносов в ПАСЕ, ОБСЕ и другие бесполезные для россиян клубы "рогов и копыт".

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