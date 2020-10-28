Госдума закрепила приоритет Конституции над международным правом

12:19 28.10.2020

Госдума 28 октября в третьем, окончательном чтении приняла президентский закон о приоритете Конституции России над нормами международного права. Поправки будут внесены в закон «О безопасности».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что статью 7 закона «О безопасности» дополнят положением, согласно которому «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ».

Теперь разбираться в каждом конкретном случае будет Конституционный суд. «Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой подчеркнул, что с принятием изменений Россия открывает новую страницу в своем развитии, пишет «Российская газета». «Мы фактически отменяем полуколониальный принцип верховенства некоторых международных норм над нашей российской Конституцией, - заявил он. - Это политически очень важно».

Вместе с этим Госдума также приняла закон о порядке назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. Глав этих ведомств теперь будут назначать после консультации с Советом Федерации.