РПЦ показала проект храма при МГУ на 1000 человек
Финансово-хозяйственное управление РПЦ подготовило обновленный проект храма Кирилла и Мефодия при МГУ, который планируют построить на пр. Вернадского, 10. Архитектором проекта стал Дмитрий Пшеничников.
По проекту храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ рассчитан на 1000 человек, высота здания составит 46 метров. В здании запланированы два подземных этажа, в которых разместятся приходские помещения и духовный центр Московского государственного университета, собщает Znak.com.
Цоколь и парадные лестницы планируется облицевать гранитом. Стены — украсить полнотелым облицовочным кирпичом и декоративными деталями из фибробетона с высококачественной покраской.
Элементы куполов, шатров и кресты будут выполнены из листов нитрита титана под золото. На фасадах храма также разместятся мозаичные панно.
Проект обсуждался во время совещания, в котором участвовали советник патриарха по вопросам строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин, проректор МГУ Алексей Бирюков, член Союза архитекторов России, архитектор проекта Дмитрий Пшеничников, настоятель планируемого храма протоиерей Иоанн Лапидус и другие.
Храм при МГУ на проспекте Вернадского решили построить в 2015 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С какой целью властные люди РФ, совершенно далекие от Бога и всего божественного, сами великие грешники предательством, ростовщичеством, ханжеством и угнетением других людей, строят на народные деньги в РФ тысячи храмов? Они, вместе с подвластной им наукой, не имеют ни малейшего понятия о высшем Разуме - Боге, тупицы, хотят сделать себе подобными тупицами весь народ и привести его не к Богу, а к гибели.
Понятно одно, что ввиду своего недоумия, они стремятся с помощью религии и собственного мракобесия накрыть население общим одеялом комплекса повиновения и покорности. Со стариками , бывшими гражданами СССР, они справиться не могут и взялись за детей.
В Москве недостатка в церквях точно нет даже их явный перебор на каждом углу церкви РПЦ чтобы прихожан оббирать, поэтому еще одна церковь в МГУ совершенно не уместная, зачем она там чтобы студенты вместо занятий могли вымаливать хорошие оценки у всевышнего.
Церковники хотят подмять под себя науку. Кто бы мог подумать еще тридцать лет назад, что Россия придет к такому мракобесию.
Церковь-это агрессивная коммерческая организация,стоящая на службе у господствующего класса- буржуев.
Правы 100%,потому что религия-главный враг человечества,это шоры на глазах и кандалы на ногах,липкая паутина придуманных рабских догм,которая не оставляет человеку свободу действий,мысли,-жизни.И,всякая религия имеет один корень- это с утра до ночи запугивать ,ограничивать,а то и членовредительствовать(обрезание).Если,мусульмане считают,что Аллах Всевышний сотворил мужчину совершенным,то какое они имеют право наносить ему это увечье(ведь сколько младенцев-мальчиков погибло от этого),значит это придумали злые и невежественные люди,потому что ,если бы Всевышний хотел,-он бы сразу создал мужчин уже без крайней плоти,а раз она есть,значит она нужна.Думаю так.