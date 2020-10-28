РПЦ показала проект храма при МГУ на 1000 человек

Финансово-хозяйственное управление РПЦ подготовило обновленный проект храма Кирилла и Мефодия при МГУ, который планируют построить на пр. Вернадского, 10. Архитектором проекта стал Дмитрий Пшеничников. 

По проекту храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ рассчитан на 1000 человек, высота здания составит 46 метров. В здании запланированы два подземных этажа, в которых разместятся приходские помещения и духовный центр Московского государственного университета, собщает Znak.com.

Цоколь и парадные лестницы планируется облицевать гранитом. Стены — украсить полнотелым облицовочным кирпичом и декоративными деталями из фибробетона с высококачественной покраской.

Элементы куполов, шатров и кресты будут выполнены из листов нитрита титана под золото. На фасадах храма также разместятся мозаичные панно.

Проект обсуждался во время совещания, в котором участвовали советник патриарха по вопросам строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин, проректор МГУ Алексей Бирюков, член Союза архитекторов России, архитектор проекта Дмитрий Пшеничников, настоятель планируемого храма протоиерей Иоанн Лапидус и другие.

Храм при МГУ на проспекте Вернадского решили построить в 2015 году. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 04:15
    Гость: Евгений В

    С какой целью властные люди РФ, совершенно далекие от Бога и всего божественного, сами великие грешники предательством, ростовщичеством, ханжеством и угнетением других людей, строят на народные деньги в РФ тысячи храмов? Они, вместе с подвластной им наукой, не имеют ни малейшего понятия о высшем Разуме - Боге, тупицы, хотят сделать себе подобными тупицами весь народ и привести его не к Богу, а к гибели.
    Понятно одно, что ввиду своего недоумия, они стремятся с помощью религии и собственного мракобесия накрыть население общим одеялом комплекса повиновения и покорности. Со стариками , бывшими гражданами СССР, они справиться не могут и взялись за детей.

  2. 29.10.2020, 03:11
    Гость: Монах

    В Москве недостатка в церквях точно нет даже их явный перебор на каждом углу церкви РПЦ чтобы прихожан оббирать, поэтому еще одна церковь в МГУ совершенно не уместная, зачем она там чтобы студенты вместо занятий могли вымаливать хорошие оценки у всевышнего.

  3. 29.10.2020, 02:25
    Гость: Охренеть!

    Церковники хотят подмять под себя науку. Кто бы мог подумать еще тридцать лет назад, что Россия придет к такому мракобесию.

  4. 29.10.2020, 02:13
    Гость: вы удивлены?

    Церковь-это агрессивная коммерческая организация,стоящая на службе у господствующего класса- буржуев.

  5. 29.10.2020, 02:09
    Гость: А может-у

    Правы 100%,потому что религия-главный враг человечества,это шоры на глазах и кандалы на ногах,липкая паутина придуманных рабских догм,которая не оставляет человеку свободу действий,мысли,-жизни.И,всякая религия имеет один корень- это с утра до ночи запугивать ,ограничивать,а то и членовредительствовать(обрезание).Если,мусульмане считают,что Аллах Всевышний сотворил мужчину совершенным,то какое они имеют право наносить ему это увечье(ведь сколько младенцев-мальчиков погибло от этого),значит это придумали злые и невежественные люди,потому что ,если бы Всевышний хотел,-он бы сразу создал мужчин уже без крайней плоти,а раз она есть,значит она нужна.Думаю так.

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