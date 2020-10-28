РПЦ показала проект храма при МГУ на 1000 человек

21:03 28.10.2020

Финансово-хозяйственное управление РПЦ подготовило обновленный проект храма Кирилла и Мефодия при МГУ, который планируют построить на пр. Вернадского, 10. Архитектором проекта стал Дмитрий Пшеничников.

По проекту храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ рассчитан на 1000 человек, высота здания составит 46 метров. В здании запланированы два подземных этажа, в которых разместятся приходские помещения и духовный центр Московского государственного университета, собщает Znak.com.

Цоколь и парадные лестницы планируется облицевать гранитом. Стены — украсить полнотелым облицовочным кирпичом и декоративными деталями из фибробетона с высококачественной покраской.

Элементы куполов, шатров и кресты будут выполнены из листов нитрита титана под золото. На фасадах храма также разместятся мозаичные панно.

Проект обсуждался во время совещания, в котором участвовали советник патриарха по вопросам строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин, проректор МГУ Алексей Бирюков, член Союза архитекторов России, архитектор проекта Дмитрий Пшеничников, настоятель планируемого храма протоиерей Иоанн Лапидус и другие.

Храм при МГУ на проспекте Вернадского решили построить в 2015 году.