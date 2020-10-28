Дегтярев предложил поставить памятники Путину по всей России

10:30 28.10.2020

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает нужным поставить памятники президенту РФ Владимиру Путину, «где только можно». Об этом он рассказал в интервью Znak.

«Я считаю, что ему (Путину — прим.ред.) надо вообще памятники поставить, где только можно. В первую очередь в Крыму», — сказал чиновник.

Как пояснил врио главы региона, на полуострове 2 миллиона человек «живы, здоровы и счастливы» благодаря голосованию на референдуме о присоединении Крыма к России, а Путин взял ответственность принять политическое решение.

Таким образом чиновник ответил на вопрос, на кого он ровняется в своей политической работе. Помимо российского лидера Дегтярев назвал Ивана Грозного и Петра I. По его словам, государство при этих трех правителях увеличилось в количественном и в масштабном отношении.

Ранее с похожей идеей выступал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков («Единая Россия»). Он хотел установить монумент в честь президента в селе Частоозерье. По его словам, памятник — увековечивание для истории того груза ответственности, что взвалил на себя Владимир Путин. Парламентарий сначала отказался от установки памятника под давлением администрации президента, а после решил, что поставит монумент, когда главу государства «распнет его окружение».