Дегтярев предложил поставить памятники Путину по всей России

Фото с сайта twitter.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает нужным поставить памятники президенту РФ Владимиру Путину, «где только можно». Об этом он рассказал в интервью Znak.

«Я считаю, что ему (Путину — прим.ред.) надо вообще памятники поставить, где только можно. В первую очередь в Крыму», — сказал чиновник.

Как пояснил врио главы региона, на полуострове 2 миллиона человек «живы, здоровы и счастливы» благодаря голосованию на референдуме о присоединении Крыма к России, а Путин взял ответственность принять политическое решение.

Таким образом чиновник ответил на вопрос, на кого он ровняется в своей политической работе. Помимо российского лидера Дегтярев назвал Ивана Грозного и Петра I. По его словам, государство при этих трех правителях увеличилось в количественном и в масштабном отношении.

Ранее с похожей идеей выступал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков («Единая Россия»). Он хотел установить монумент в честь президента в селе Частоозерье. По его словам, памятник — увековечивание для истории того груза ответственности, что взвалил на себя Владимир Путин. Парламентарий сначала отказался от установки памятника под давлением администрации президента, а после решил, что поставит монумент, когда главу государства «распнет его окружение».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2020, 17:05
    Гость: Чем слабее страна, тем сильнее культ...венчания на царство

    Согласен.
    В Англии портреты царицы даже на деньгах нарисованы. Культ.
    Англия - это очень слабая страна.
    -
    И да, её (царицу Англии) короновал архиепископ Кентерберийский, высший священнослужитель Англиканской церкви. Миром мазал, все как положено.
    Это было в 1953 году.
    Бедная, очень слабая Англия!!!

  2. 28.10.2020, 16:57
    Гость: Я бы на месте обнулённого

    Мечтаете властвовать? Для этого работать надо, батенька, а не ники себе придумывать говорящие.

  3. 28.10.2020, 16:52
    Гость: Одна палка, две струны, я хозяин всей страны ...

    Он советских фильмов не смотрел, книжек не читал. Что на ухо шепчут, о том и поет.

  4. 28.10.2020, 16:51
    Гость: с путинизмом надо рассчитаться...

    Светуля, к рогатине народ призывает?
    Сами-то где? Не в Израиле?
    -
    И, кстати, как Ваши кураторы определяют понятие "путинизм"?

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