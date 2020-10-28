Дегтярев предложил поставить памятники Путину по всей России
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает нужным поставить памятники президенту РФ Владимиру Путину, «где только можно». Об этом он рассказал в интервью Znak.
«Я считаю, что ему (Путину — прим.ред.) надо вообще памятники поставить, где только можно. В первую очередь в Крыму», — сказал чиновник.
Как пояснил врио главы региона, на полуострове 2 миллиона человек «живы, здоровы и счастливы» благодаря голосованию на референдуме о присоединении Крыма к России, а Путин взял ответственность принять политическое решение.
Таким образом чиновник ответил на вопрос, на кого он ровняется в своей политической работе. Помимо российского лидера Дегтярев назвал Ивана Грозного и Петра I. По его словам, государство при этих трех правителях увеличилось в количественном и в масштабном отношении.
Ранее с похожей идеей выступал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков («Единая Россия»). Он хотел установить монумент в честь президента в селе Частоозерье. По его словам, памятник — увековечивание для истории того груза ответственности, что взвалил на себя Владимир Путин. Парламентарий сначала отказался от установки памятника под давлением администрации президента, а после решил, что поставит монумент, когда главу государства «распнет его окружение».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Согласен.
В Англии портреты царицы даже на деньгах нарисованы. Культ.
Англия - это очень слабая страна.
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И да, её (царицу Англии) короновал архиепископ Кентерберийский, высший священнослужитель Англиканской церкви. Миром мазал, все как положено.
Это было в 1953 году.
Бедная, очень слабая Англия!!!
Мечтаете властвовать? Для этого работать надо, батенька, а не ники себе придумывать говорящие.
Он советских фильмов не смотрел, книжек не читал. Что на ухо шепчут, о том и поет.
Светуля, к рогатине народ призывает?
Сами-то где? Не в Израиле?
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И, кстати, как Ваши кураторы определяют понятие "путинизм"?
...если бы не - что? Что Вам мешает?