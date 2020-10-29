Испанский судья нашел «российский след» в деле о независимости Каталонии

Фото с сайта wikimedia.org

В октябре 2017 года экс-главе Каталонии Карлесу Пучдемону якобы предлагали от имени России 10 тысяч солдат и сотни миллиардов евро, чтобы помочь движению за независимость региона. Об этом пишет газета El Periodico со ссылкой на материалы следствия, представленные в суде. Пучдемона обвиняют в растрате госсредств, выделенных на референдум о независимости Каталонии, который Испания считает незаконным.

Российскую причастность увидел судья Хоакин Агирре, он и расследует дело о незаконном референдуме. Его подозрения основываются на двух записях телефонных переговоров каталонского политика Виктора Террадельяса, соратника экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона. Согласно этим записям, лидер некой «организации, созданной еще во времена Горбачева» предлагал Пучдемону полностью погасить каталонский долг перед Испанией, а также помощь бойцами.

Российские источники издания отрицают факт встречи Террадельяса с представителями Москвы. При этом политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Марков отметил, что трижды встречался с Террадельясом в сопровождении каталонского журналиста.

Посольство России высмеяло утверждения, появившиеся в ряде испанских СМИ. Согласно заявлению диппредставительства, сведения о прибытии российских солдат неполные. В посольстве РФ пошутили, что надо бы добавить несколько нулей к числу солдат. Там также подчеркнули, что на самом деле планировалось перебросить войска на самолетах «Муха» и «Чато», которые были собраны в Каталонии еще в годы Гражданской войны и надежно спрятаны до получения соответствующего зашифрованного приказа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 15:38
    Гость: никак без России никак

    надо чем-то запугать и объединить перед врагом страну накануне развала.

  3. 29.10.2020, 15:29
    Гость: В.В.Познер

    Любознательному егэшнику: Тама и Хемингуэй между прочим хемингуячил.
    Почитай его "По ком звонит колокол" - Только 72 часа есть у американского специалиста Роберта Джордана, чтобы прожить самый яркий, самый захватывающий, самый лучший отрезок жизни. Оказавшись в гуще противостояния между испанскими республиканцами и немецкими фашистами, опытный подрывник должен выверить каждую минуту сложного задания, познать до донышка каждого партнера, понять для себя, что такое война без прикрас.

  4. 29.10.2020, 15:12
    Гость: Интересно

    Юляша, а что ваши дедушки с танками и самолетами искали в Испании в 37г.? Фильм с Крючковым в роли эталонного ихтамнета помните? Вышибли их еще оттуда взашей и стала Испании нормальной страной.

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