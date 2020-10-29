Испанский судья нашел «российский след» в деле о независимости Каталонии

11:15 29.10.2020

В октябре 2017 года экс-главе Каталонии Карлесу Пучдемону якобы предлагали от имени России 10 тысяч солдат и сотни миллиардов евро, чтобы помочь движению за независимость региона. Об этом пишет газета El Periodico со ссылкой на материалы следствия, представленные в суде. Пучдемона обвиняют в растрате госсредств, выделенных на референдум о независимости Каталонии, который Испания считает незаконным.

Российскую причастность увидел судья Хоакин Агирре, он и расследует дело о незаконном референдуме. Его подозрения основываются на двух записях телефонных переговоров каталонского политика Виктора Террадельяса, соратника экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона. Согласно этим записям, лидер некой «организации, созданной еще во времена Горбачева» предлагал Пучдемону полностью погасить каталонский долг перед Испанией, а также помощь бойцами.

Российские источники издания отрицают факт встречи Террадельяса с представителями Москвы. При этом политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Марков отметил, что трижды встречался с Террадельясом в сопровождении каталонского журналиста.

Посольство России высмеяло утверждения, появившиеся в ряде испанских СМИ. Согласно заявлению диппредставительства, сведения о прибытии российских солдат неполные. В посольстве РФ пошутили, что надо бы добавить несколько нулей к числу солдат. Там также подчеркнули, что на самом деле планировалось перебросить войска на самолетах «Муха» и «Чато», которые были собраны в Каталонии еще в годы Гражданской войны и надежно спрятаны до получения соответствующего зашифрованного приказа.