Первые женщины-машинисты в московском метро выйдут на работу в январе
Первые в Московском метрополитене женщины-машинисты начнут работать с января 2021 года. Как пишет "Интерфакс", первые женщины-машинисты будут работать на Филевской линии.
В пресс-службе департамента транспорта столицы рассказали, что все 17 женщин, обучавшихся на машиниста электропоезда, успешно сдали выпускные экзамены и теперь приступают к стажировке в электродепо "Фили". После чего их ждет итоговая аттестация.
О том, что женщины смогут стать машинистами электропоездов столичного метро, ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее", - пояснил Собянин.
1 января 2021 года вступает в силу приказ Минтруда РФ, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда в метрополитене.
В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов, добавил Собянин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Собянин совсем охренел?! Бабы-машинисты???? Доверить женской психике сотни людей?! А критические дни, когда женская психика неадекватна?!!!
У США нет никаких роботов! Роботы есть в Китае. Россия поставляет свои сервисные роботы в 26 стран мира, Россия имеет и боевые роботы, которые уже испытала в Сирии! Россия имеет медицинские роботы. США не способны создать вакцину от Ковид, не способны создать аналог российских гиперзвуковых крылатых ракет. Если Китай перестанет поставлять свою продукцию в США, там не будет не только смартфонов и компьютеров, но не будет и бытовой техники, останутся они без штанов и обуви!
Скоро НОвая Великая Депрессия. Технологии строительства роботов есть только у США.
Есть женщины в русских селеньях
В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет, — спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
С не терпением жду когда уже появятся роботы пассажиры.