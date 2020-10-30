Первые женщины-машинисты в московском метро выйдут на работу в январе

11:17 30.10.2020

Первые в Московском метрополитене женщины-машинисты начнут работать с января 2021 года. Как пишет "Интерфакс", первые женщины-машинисты будут работать на Филевской линии.

В пресс-службе департамента транспорта столицы рассказали, что все 17 женщин, обучавшихся на машиниста электропоезда, успешно сдали выпускные экзамены и теперь приступают к стажировке в электродепо "Фили". После чего их ждет итоговая аттестация.

О том, что женщины смогут стать машинистами электропоездов столичного метро, ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее", - пояснил Собянин.

1 января 2021 года вступает в силу приказ Минтруда РФ, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда в метрополитене.

В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов, добавил Собянин.