Первые женщины-машинисты в московском метро выйдут на работу в январе

Первые в Московском метрополитене женщины-машинисты начнут работать с января 2021 года. Как пишет "Интерфакс", первые женщины-машинисты будут работать на Филевской линии.

В пресс-службе департамента транспорта столицы рассказали, что все 17 женщин, обучавшихся на машиниста электропоезда, успешно сдали выпускные экзамены и теперь приступают к стажировке в электродепо "Фили". После чего их ждет итоговая аттестация.

О том, что женщины смогут стать машинистами электропоездов столичного метро, ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее", - пояснил Собянин.

1 января 2021 года вступает в силу приказ Минтруда РФ, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда в метрополитене.

В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов, добавил Собянин.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2020, 19:28
    Гость: Москвич

    Собянин совсем охренел?! Бабы-машинисты???? Доверить женской психике сотни людей?! А критические дни, когда женская психика неадекватна?!!!

  2. 30.10.2020, 19:13
    Гость: Виктор

    У США нет никаких роботов! Роботы есть в Китае. Россия поставляет свои сервисные роботы в 26 стран мира, Россия имеет и боевые роботы, которые уже испытала в Сирии! Россия имеет медицинские роботы. США не способны создать вакцину от Ковид, не способны создать аналог российских гиперзвуковых крылатых ракет. Если Китай перестанет поставлять свою продукцию в США, там не будет не только смартфонов и компьютеров, но не будет и бытовой техники, останутся они без штанов и обуви!

  3. 30.10.2020, 16:03
    Гость: Анна

    Скоро НОвая Великая Депрессия. Технологии строительства роботов есть только у США.

  4. 30.10.2020, 12:56
    Гость: Н.А. Некрасов

    Есть женщины в русских селеньях

    В игре ее конный не словит,
    В беде — не сробеет, — спасет;
    Коня на скаку остановит,
    В горящую избу войдет!

Все комментарии (8)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации