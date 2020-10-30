Жителей Москвы с сентября оштрафовали на 50 млн рублей за отсутствие масок

© KM.RU, Кирилл Дуболев

C 1 сентября столичные власти оштрафовали более 12,5 тысячи москвичей за отсутствие масок и перчаток при посещении магазинов. Общая сумма штрафов превышает уже 50 миллионов рублей. Об этом заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

«Мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тысяч случаев неиспользования масок», — приводит его слова ТАСС. По словам Данчикова, в магазинах зафиксировали 9 тысяч нарушений санитарных мер, а также 80 случаев в ТЦ и ТРЦ.

Отметим, что размер штрафа за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц составляет 4 тысячи рублей. За нарушение режима в общественном транспорте — 5 тысяч рублей.

С 28 октября на фоне второй волны COVID-19 Роспотребнадзор предписал носить маски жителям всех регионов РФ. Их следует надевать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

За последние сутки в Москве скончались 69 больных COVID-19, общее число умерших в столице достигло 6722.

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