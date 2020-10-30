Жителей Москвы с сентября оштрафовали на 50 млн рублей за отсутствие масок
C 1 сентября столичные власти оштрафовали более 12,5 тысячи москвичей за отсутствие масок и перчаток при посещении магазинов. Общая сумма штрафов превышает уже 50 миллионов рублей. Об этом заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
«Мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тысяч случаев неиспользования масок», — приводит его слова ТАСС. По словам Данчикова, в магазинах зафиксировали 9 тысяч нарушений санитарных мер, а также 80 случаев в ТЦ и ТРЦ.
Отметим, что размер штрафа за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц составляет 4 тысячи рублей. За нарушение режима в общественном транспорте — 5 тысяч рублей.
С 28 октября на фоне второй волны COVID-19 Роспотребнадзор предписал носить маски жителям всех регионов РФ. Их следует надевать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
За последние сутки в Москве скончались 69 больных COVID-19, общее число умерших в столице достигло 6722.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну да, в "борьбе" с вирусом готовы уничтожить все и всех
Ну явно не самые порядочные и достойные
А в колониях кто?
Дубинками не будут, ведь ни какой экономической выгоды от этого не будет.
Хахалева решать будет?