В Подмосковье со 2 ноября вводится обязательная самоизоляция для пожилых
В Московской области с понедельника, 2 ноября, вводится обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Самая сложная ситуация на койках - это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную (самоизоляцию)", - приводит слова Воробьева "Интерфакс".
Глава региона отметил, что при этом людям старшего возраста разрешается ходить в магазин и совершать прогулки. Социальную карту блокировать не будут.
Предполагается, что обязательный режим самоизоляции для данной категории жителей Московской области продлится по 15 ноября. Граждане обязаны не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой
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Надо же а в передаче "время покажет",это там где артемка,нам показали, что шведы,самоликвидировали повидлу,без всяких масок,кому верить?
Вы знаете, уже хочется совершить, добровольно, в знак протеста
ПОТОМУ ЧТО УЖЕ ДОСТАЛО ковидканье, и конца-краю ему не будет.
"Великая" страна слушается какого-то Геца.
губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сделал прививку от коронавируса.
«Я тоже сделал прививку, мерил (антитела – ред.) после 14 дней. У меня не было антител, соответственно, завтра я должен делать вторую прививку. Я очень надеюсь, что уже какая-то защита появится для того, чтобы быть более активным, общаться в разных коллективах, на производствах, потому что работа и врачей, и ряда специальностей требует активности и общения», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции – «Спутник V». Кроме того, в октябре прошла регистрацию вакцина «ЭпиВакКорона»
какая разница как у тебя отнимут деньги, законно или нет, если потом карманный суд скажет что все "законно".