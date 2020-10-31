В Подмосковье со 2 ноября вводится обязательная самоизоляция для пожилых

17:58 31.10.2020

В Московской области с понедельника, 2 ноября, вводится обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Самая сложная ситуация на койках - это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную (самоизоляцию)", - приводит слова Воробьева "Интерфакс".

Глава региона отметил, что при этом людям старшего возраста разрешается ходить в магазин и совершать прогулки. Социальную карту блокировать не будут.

Предполагается, что обязательный режим самоизоляции для данной категории жителей Московской области продлится по 15 ноября. Граждане обязаны не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома.