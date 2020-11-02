Россиянам предложили возмещать плату за тесты на коронавирус
Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей обратились в Совет безопасности и к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирус, сделанные в частных медицинских учреждениях, пишет газета "Известия".
Как отметили в организации, им поступают многочисленные обращения родственников заболевших COVID пациентов из регионов. Люди жалуются на то, что им приходится делать анализы в частных клиниках, из-за того, что в государственных поликлиниках очередь ожидания составляет зачастую две-три недели.
Идея предусматривает возмещение расходов на тестирование на COVID-19 уже заболевшим и членам их семей за счет Фонда обязательного медицинского страхования при подаче чека об оплате теста на СOVID-19.
По предварительным подсчетам на реализацию этой идеи потребуется около 10 млрд рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А зачем людям эти тесты? Что они регистрируют не ясно. Никаких особых лекарственных препаратов нет ныне для лечения ковида и с противопаказаниями против других болезней. Формально пейте аспирин в небольших дозах и это на 50% сокращает шанс получить тяжёлое протекания заболевания (ссылку а американцев что это установили и опубликовали делал на КМ). Пока болезнь не стала тяжёлой ничем особо по лечению от обычных ОРВИ не отличается. Правда не желательно использовать антибиотики особенно когда начался иммунный шок.
Зачем людям эти тесты?
Если тест проводится по назначению врача или в рамках группового обследования(например, как сейчас в Словакии), то должен быть для пациента бесплатным.
Другое дело, когда прутся за этим тестом от нечего делать. Помнится, когда Дане Борисовой показалось, что заболела, то она этих тестов штук 15 сделала, все отрицательные. Почему государство должно оплачивать ее дурь?
Ага, возместят. За...шься пыль глотать. Если и возместят, то так, что и сам не захочешь.