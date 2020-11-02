Россиянам предложили возмещать плату за тесты на коронавирус

08:35 2.11.2020

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей обратились в Совет безопасности и к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирус, сделанные в частных медицинских учреждениях, пишет газета "Известия".

Как отметили в организации, им поступают многочисленные обращения родственников заболевших COVID пациентов из регионов. Люди жалуются на то, что им приходится делать анализы в частных клиниках, из-за того, что в государственных поликлиниках очередь ожидания составляет зачастую две-три недели.

Идея предусматривает возмещение расходов на тестирование на COVID-19 уже заболевшим и членам их семей за счет Фонда обязательного медицинского страхования при подаче чека об оплате теста на СOVID-19.

По предварительным подсчетам на реализацию этой идеи потребуется около 10 млрд рублей.