ФАС возбудила дело против «Почты России»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Почты России», пишет газета "Известия".
Отмечается, что дело в отношении "Почты России" возбуждено по п.6 ч.1 ст 10 "Закона о конкуренции".
Претензии ФАС вызвала практика "Почты России" делать надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах.
В августе ФАС РФ выдала "Почте России" предупреждение за данное нарушение, отметив, что граждане, живущие в труднодоступных местах, не должны платить за посылки вдвое больше своих соседей. На устранение нарушений почтовому оператору было дано 10 дней.
Однако "Почта России" проигнорировала данное предупреждение и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации.
Заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела назначено на 17 ноября 2020 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А против "Спёра" не хочет дело возбудить?
Фсё!Геополитика закончилась и наступили суровые будни ,где две головы одной гибридной птички ещё окончательно не разругавшись,пытаются дать команду ФАС для урегулирования начавшегося брожения.
Путин уже лично сам носится со своей спасительной индульгенцией пожизненного сенатора.
Туркменистан принял решение оказать гуманитарную помощь Расеи.
В Беларуси лукашенковское шакальё выводит награбленный капитал .
Кругом засада! Армяне и те уже поняли,что все договоры с Россией не стоят той бумаги.
А российский народ также методично ,как расклевывал в течении 6 лет Украину, отдирает с власовской мозаики "синюю изоленту" для традиционной русской игры "Белые-Красные"
Как болельщик,я,безусловно,за "Бел-Чырвона-Белы"!Жыве Беларусь!