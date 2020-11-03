ФАС возбудила дело против «Почты России»

11:14 3.11.2020

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Почты России», пишет газета "Известия".

Отмечается, что дело в отношении "Почты России" возбуждено по п.6 ч.1 ст 10 "Закона о конкуренции".

Претензии ФАС вызвала практика "Почты России" делать надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах.

В августе ФАС РФ выдала "Почте России" предупреждение за данное нарушение, отметив, что граждане, живущие в труднодоступных местах, не должны платить за посылки вдвое больше своих соседей. На устранение нарушений почтовому оператору было дано 10 дней.

Однако "Почта России" проигнорировала данное предупреждение и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации.

Заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела назначено на 17 ноября 2020 года.