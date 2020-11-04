Московские родители провели массовый сход против дистанционного обучения
В Москве, в Щукинском парке, родители провели массовый сход против масштабного внедрения дистанционного обучения.
Участниками схода стали 400 человек, среди которых активисты движения "Родители Москвы", КПРФ, "Левого Фронта", МосСовета и других организаций. Родители встретились с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и депутатами московской гордумы.
Ранее сообщалось, что мэрия Москвы не согласовала массовые мероприятия, запланированные 4 ноября, в День народного единства, в различных районах города. На массовом сходе присутствовали полицейские. Они дежурили по периметру, однако не препятствовали проведению схода, сообщает Накануне.RU.
Участники встречи заявили, что массовое дистанционное обучение, которое сейчас в связи с коронавирусом применяется в Москве и других городах, существенно ухудшает качество образования, ведет к снижению уровня знаний школьников, а также подрывает их здоровье (зрение, осанка, нервная система).
Также собравшиеся на сход родители критикуют плохой организационный уровень дистанционного обучения в московских образовательных учреждениях, которое сопровождается регулярными техническими сбоями и накладками.
По итогам встречи граждане направят коллективное обращение в региональные и федеральные органы власти с требованием провести полноценное исследование влияния дистанционного обучения на уровень знаний и здоровье школьников, а также не допускать принятия нормативных актов, которые будут узаконивать постоянное применение дистанционного обучения, независимо от эпидемиологической обстановки.
По мнению собравшихся, именно непосредственное, очное участие детей в образовательном процессе дает гарантии его качества.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наверное это американцы. Только почему тогда чёрным ботинки не целуют? Непорядок однозначно.
и что с того. Может болеют в лёгкой форме и не оьращаются. есть такие, которым больничный не нужен.
но болезнь есть , знаю людей которые болеют или болели. И умирают. Среди моих знакомых таких нет, а у других есть. Собирались мужчину (62 г.) уже
выписывать через 14 дней, а он умер.
Нужно быть редкостным идиотом, чтобы написать такой пост.
Не чихать и плеваться на других людей не пробовал?
Статью прочитай ещё раз, если не понял, что обсуждают.
Вменяемые люди на других не плюют и не чихают. Москвичи молодцы! А вы продолжайте бояться и трепетать. Страх вам обязательно поможет!