Московские родители провели массовый сход против дистанционного обучения

17:21 4.11.2020

В Москве, в Щукинском парке, родители провели массовый сход против масштабного внедрения дистанционного обучения.

Участниками схода стали 400 человек, среди которых активисты движения "Родители Москвы", КПРФ, "Левого Фронта", МосСовета и других организаций. Родители встретились с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и депутатами московской гордумы.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы не согласовала массовые мероприятия, запланированные 4 ноября, в День народного единства, в различных районах города. На массовом сходе присутствовали полицейские. Они дежурили по периметру, однако не препятствовали проведению схода, сообщает Накануне.RU.

Участники встречи заявили, что массовое дистанционное обучение, которое сейчас в связи с коронавирусом применяется в Москве и других городах, существенно ухудшает качество образования, ведет к снижению уровня знаний школьников, а также подрывает их здоровье (зрение, осанка, нервная система).

Также собравшиеся на сход родители критикуют плохой организационный уровень дистанционного обучения в московских образовательных учреждениях, которое сопровождается регулярными техническими сбоями и накладками.

По итогам встречи граждане направят коллективное обращение в региональные и федеральные органы власти с требованием провести полноценное исследование влияния дистанционного обучения на уровень знаний и здоровье школьников, а также не допускать принятия нормативных актов, которые будут узаконивать постоянное применение дистанционного обучения, независимо от эпидемиологической обстановки.

По мнению собравшихся, именно непосредственное, очное участие детей в образовательном процессе дает гарантии его качества.